Neda Ukraden: 'Bila sam veliki protivnik vjenčanja, a u ovim godinama neću loviti mladiće...'

Pjevačica Neda Ukraden (72) gostovala je u emisiji 'Balkanskom ulicom' gdje je pričala o ljubavi, o tome kako je bila protiv svog vjenčanja pa se dotaknula i anegdota s udvaračima. Govorila je kako bi se uvijek okretala poslu i karijeri kada naiđu ljubavne prepreke te kako joj je to bio spas.

- To je najbolje terapeutsko sredstvo, prije svega najbolje psihološki. Ta razočarenja, najčešće su to razočarenja u ljubav, jer kad ti je lijepo ti ni ne primjećuješ da si u vezi, ali kad to počne pucati, ti prekidi su uvijek manje više bolni. Nekada su dramatični, nekada su... Ali su uglavnom bolni. Gubi se jedan dio tebe, tvog vremena, nekih snova, zaista je u radu spas. To te prisili, jer uvijek se poljulja samopouzdanje, pogotovo ako te prevari ili ako se nešto jako razočaraš, ti si onda kao manje vrijedan nešto, ti si ispao papak, glupača ili što god - izjavila je Neda za Blic.

Neda je također iskreno odgovorila na pitanje o prevari te o tome misli li da je ikada bila prevarena.

- Iskreno mislim da jesam. Uvijek se nekako natječu sa mnom misleći da smo mi sa estrade, ma samo na gomili što nismo. U stvari to je jako težak i naporan život pogotovo za ženu, za osobu koja je majka, koja ima dom i obitelj. To je patološka želja da držiš sve u normali, da tvoje dijete ne osjeti tvoje odsustvo, da tvoj muž to ne osjeti. Želiš imati sve podmireno, a ti si negdje 800-900 kilometara daleko, dolaziš u tri ujutro i tako dalje. E sad, taj tko to može razumjeti taj stvarno zaslužuje poštovanje, a takvih je jako malo - rekla je Neda.

Pričala je i o svom bivšem suprugu Milanu Bilbiji koji je preminuo 2013. godine i prisjetila se kako ona nije bila baš zainteresirana da se vjenčaju.

- Bila sam protivnik vjenčanja, toga sam se grozila. Došla nam je Mara matičarka u stan, poslije smo nas 25 najbližih članova obitelji i moj bend, otišli u hotelu na ručak koji smo organizirali. Meni je taj cirkus tada smetao, ali mi je recimo bilo drago kada se moja kći

Jelena udavala - priznala je.

Dotakla se i teme muškaraca i udvaranja.

- Ja u šali kažem da se meni samo budala može udvarati. Meni je drago kada si zanimljiv osobama koje nisu iz ovog glazbenog i showbizz svijeta jer uglavnom je to podcjenjivanje, dok me ne upoznaju, onda vide sve pa je drugačije, jer se Bože moj podrazumijeva da si kokoš, glupača i sve to ako si pjevačica. Ali muškarac je plod i tradicije i odgoja, i kompleksa i superiornosti i inferiornosti, majčinog stava, prijatelja, bivših iskustava, jer u ovim godinama neću ja loviti neke mladiće da im glumim mamu ili baku to stvarno ne ide uz mene kao osobu - poručila je Neda.

