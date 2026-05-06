Neda Ukraden se dirljivom objavom oprostila od bliske osobe: 'Putuj s anđelima...'

Neda Ukraden podijelila je sa svojim pratiteljima tužnu vijest o smrti bliskog obiteljskog prijatelja. U emotivnoj objavi na Instagramu oprostila se od Aleksandra "Ace" Minovića, oca svog zeta Predraga "Pece" Minovića.

​- Napustio nas je nas dragi Aleksandar - Aca Minović, moj dragi prijatelj i otac moga zeta Pece - započela je Neda svoju posvetu.

Opisala ga je kao čovjeka punog ljubavi i poštovanja prema svojoj obitelji te kao iznimno predanog radnika. Kako je navela, Minović je bio "vrijedan i savjestan radnik koji je 40 godina, bez dana izostanka, dao svojoj 'Politici'". Time je odala počast njegovoj dugogodišnjoj karijeri cijenjenog novinara u poznatom beogradskom dnevnom listu.

Zora je svanula, koncert Nede Ukraden u Osijeku

​- Ta blagost, razumijevanje i pažnja falit će svima koje je ostavio. Putuj s anđelima, dragi Aco - zaključila je u emotivnoj poruci.

Neda Ukraden nikada nije skrivala koliko joj je važna obitelj, a zeta Predraga često je u javnosti nazivala sinom.

