Neda Ukraden uskoro dolazi u Arenu Zagreb: 'Tri sata emocije! Bit će to kruna moje karijere...'

Za nešto više od tri tjedna, točnije 25. listopada, Neda Ukraden održat će koncert karijere u 'Areni Zagreb'. Glazbena legenda u 76. godini priprema nezaboravan spektakl.

Foto: Privatni album

- Dođite u Arenu da se dobro provedete, da zaboravite sve brige i razočaranja. Najbolji lijek na svijetu su dobra pjesma i dobro društvo. Ovo neće biti samo koncert i promjena nekoliko haljina, ovo je puno, puno više od toga. Tri sata glazbe, plesa i emocija. Arena će biti kruna moje karijere, pravi show - poručila je gostujući kod Dorine Duplančić u emisiji Extra Dan na Extra FM-u.

Publika će imati priliku čuti i novu verziju legendarnog hita 'Zora je', koju je Neda snimila u londonskom studiju 'Abbey Road' uz 'Royal Philharmonic Orchestra'.

No, iako je njezina karijera obilježena bezvremenskim pjesmama, Neda priznaje da joj je obitelj najveći životni uspjeh.

- Najveći životni kompliment mi je što sam uspjela odgojiti predivnu kćer Jelenu, magistricu prava, i što danas imam unuke koji su mi smisao života. Živimo zajedno u beskonačnoj ljubavi, a od njih crpim i veliku podršku - priznaje Neda.

Na ulogu bake je posebno ponosna: 'Blago onome tko ima koga zvati bakom. Ja sam jedna od sretnica koja je imala divnu baku, bila je najvažnija osoba. Ona je moj uzor i pokazatelj kako trebam postupati prema svojim unukama i unuku. Bila je žena koja je moj život ispunila beskrajnom ljubavlju, ali me i naučila kako se treba boriti, kako vjerovati u vlastitu snagu i nikada ne odustajati. Ljubav kao vodilja, rad, disciplina i odanost obitelji - to su temelji na kojima sam odgojena i koje danas nastojim prenijeti na svoje unuke'.

Neda i dalje zrači energijom, uživa u kuhanju, putovanjima i društvu svojih najmilijih. Posebnu radost donio joj je novi kućni ljubimac. Bio je to poklon njenog zeta Predraga, koji je već ranije punici zahvalio i tetovažom njenog autograma na svojoj ruci.

- To malo biće je preslatko i prelijepo, ispunilo nam je dane i noći. Zove se Zora, a došla je kao poklon mog zeta. Kad dođemo kući, svi trčimo da ju pomazimo i podignemo u naručje. Tako je minijaturna i mila da ponekad izgleda kao da je na baterije. Preslatko stvorenje koje svi obožavamo, a najviše moji unuci. Posebno je zanimljivo da Zori u rodovniku piše da joj se baka zove Neda - govori kroz osmijeh.

Foto: Privatni album

Za Nedu, najveća je radost kada joj publika pjeva iz srca, a obitelj je bodri iz prvih redova. Upravo tako bit će i 25. listopada na koncertu u Areni Zagreb, za koji je u prodaju pušten novi kontingent ulaznica.