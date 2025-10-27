Obavijesti

KONCERT U ARENI

Neda Ukraden: 'Zagrebe, ja sam sad najsretnija žena na svijetu'

Piše Davor Lugarić,
Najveće oduševljenje publike bilo je kad je legendarna pjevačica premijerno izvela novu verziju svog evergreena ‘Zora je’

Već s prvim taktovima hita "Nisam ti ja baš bilo ko" publika je ustala i uglas zapjevala s Nedom Ukraden. Legendarna je pjevačica u subotu imala koncert u rasprodanoj zagrebačkoj Areni. Emocije nije mogla sakriti, a niti je pokušavala.

- Dobra večer, Zagrebe! Dragi moji prijatelji, ne samo iz regije nego i iz cijelog svijeta - rekla je Neda Ukraden pa nastavila:

- Ja sam večeras najsretnija žena na svijetu, hvala vam na tome. Imati ovako divnu, generacijski raznoliku publiku, pravi je privilegij za svakog izvođača. Večeras sam vam pripremila svoje najbolje pjesme! Najprije pozdravljam naše najmlađe, a zatim i moju ekipu 18+. Veliki poljubac svima, a posebno mojoj obitelji, kćeri, zetu i unucima. Oni su moja najveća podrška i moj ponos.

Obožavatelji su stizali iz svih dijelova Hrvatske, ali i iz regije, a najveće pohvale dobila je od svoje obitelji.

- Večeras sam najponosnija kći na cijelom svijetu. Ovo je moja mama zaslužila. Za ovo se živi - kazala je emotivna Jelena.

Iz karijere duge više od 50 godina Neda je izabrala 40 najvećih hitova, među kojima su "Vrati se s kišom", "Što ti sina nisam rodila", "Na Balkanu", "Lavanda" i "Najbolji klub u gradu". Neusporedivo najveće oduševljenje nastalo je kad je premijerno izvela novu verziju svog evergreena "Zora je", snimljenu u studiju Abbey Road u Londonu uz Royal Philharmonic Orchestra.

- Ova je pjesma dio mog života, moj zaštitni znak, koja slavi velikih 40 godina. Osjetiti da i danas budi iste emocije kao nekad, a istodobno joj udahnuti novi sjaj, za mene je neprocjenjivo. Presretna sam što sam dočekala taj trenutak i što sam mogla ponovno proživjeti tu čaroliju - priznala je pjevačica.

Tijekom koncerta promijenila je tri raskošne modne kombinacije, koje su istaknule njezinu vitku liniju i zavidan stas - raskošnu crvenu haljinu, elegantni plavi kombinezon i dugu crnu haljinu preplavljenu dijamantima. Na pozornici su joj se pridružili i kolege glazbenici. S Ivanom Zakom otpjevala je omiljeni duet "Tetovaža".

Poseban trenutak večeri bio je i kad su se Nedi na pozornici pridružile Učiteljice, s kojima je zapjevala pjesmu "Noći u Brazilu".

- Velika nam je čast što smo večeras s Nedom na pozornici i što možemo zajedno proslaviti ovaj njezin prekrasan glazbeni trenutak - poručile su Učiteljice.

Publika je Nedu ispratila dugotrajnim pljeskom i ovacijama.

- Hvala svima koji su večeras bili dio ove priče, publici koja me uvijek iznova nadahnjuje - rekla je Neda Ukraden za kraj jedne velike večeri.

