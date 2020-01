'Nedina posljednja želja bila je da bude pokopana u tajnosti...'

Glumica Neda Arnerić preminula je prošloga petka. U beogradskom stanu na Vračaru ju je pronašao njen brat Predrag, a prema želji velike glumice, trebala bi biti pokopana u krugu bliskih prijatelja i obitelji. Tražila je da bude kremirana, te pokopana na Novom groblju Beograd pored najveće ljubavi života, Milorada Mešterovića.

- Znajući Nedu, ona bi željela da bude sahranjena daleko od javnosti i da bude sa svojim Milom - rekla je Jelena Tinska, glumičina prijateljica, piše Informer. Glumica je otkrila kako je Arnerić bolovala od depresije.

- Upala je u beznađe jer je premlada upala u svijet filma pa je preskočila djetinjstvo i mladost. Ušla je u ozbiljne godine bez pravih uspomena koje imamo kada živimo neki drugi, drugačiji život. Kada ste okupirani samo karijerom, to je mač s dvije oštrice. Jer godine prolaze, splasne fascinacija karijerom, ponestaje uloga i onda upadnete u depresiju - dodala je Tinska.

Rodila se 15. srpnja 1953. u Knjaževcu i imala je bogatu glumačku karijeru. U glumačke vode bacila već kao školarka. Trilogiju ‘San’, ‘Jutro’ i ‘Dan’ snimala je s 13 godina zbog čega je morala izostajati iz škole, a prije odlaska na ljetne praznike morala je polagati razredne ispite. Na Akademiju, smjer gluma, upisala se sa 16 godina, nakon što je položila srednjoškolske ispite razlike.

Ubrzo su počele stizati ponude iz inozemstva, no Neda zbog mladenačke ljubavi i roditelja ipak nije odselila. Sedamdesetih je igrala u kultnim filmovima, američkom ‘Shaft in Africa’ i Delićevu djelu ‘Sutjeska’. Odigrala je više od sto filmskih uloga i desetke kazališnih. Davne 1967. godine osvojila je Zlatnu arenu za glavnu žensku ulogu, a poslije je još dvaput dobila to priznanje.

Njezina velika podrška bio je njezin suprug Milorad Mešterović, koji je preminuo prošle godine nakon duge i teške bolesti. Bio je uz nju kada je prije četiri godine pala s terase svog stana. On joj je tada bio točka koja ju je vratila i dala snagu za borbu.

- On je meni sve. Sin, brat, muž, tata, ljubavnik i prijatelj. Toliko sam sretna što smo izgurali zajedno. Bilo je tu raznih čuda, nismo bili sveci, ali smo najveći prijatelji - iskreno je Neda ispričala jednom prilikom.