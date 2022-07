Neil Patrick Harris snimio prvu gay scenu seksa u karijeri: 'Koljena su mi zaklecala...'

Glumac Neil Patrick Harris (49), koji je popularnost stekao ulogom Barneyja Stinsona u seriji 'How I Met Your Mother', dao je intervju za časopis Variety u kojem je, između ostalog, govorio o vrućim scenama koje je snimao za seriju 'Uncoupled'.

U novoj Netflixovoj seriji Harris glumi glavnog lika Michaela, gay Njujorčanina kojeg je partner ostavio nakon što su 17 godina bili zajedno. U novoj seriji Harris je s francuskim glumcem Gillesom Marinijem (46) snimio svoju prvu scenu gay seksa u svojoj karijeri.

- U jednoj sceni smo se ljubili, a u pauzi mi je rekao: 'Znači, istina je? Istina je što pričaju?' Pitao sam ga što to pričaju, a on mi je rekao: 'Čuo sam da se bolje ljubiti s muškarcem nego sa ženom, sad mi je to jasno. To je istina.' Koljena su mi zaklecala - prepričao je Harris u intervjuu.

Glumac je rekao da mu nije bilo nelagodno snimati scene bez odjeće.

- Osjećam se puno ugodnije u svojem tijelu nego prije recimo 5 godina - pojasnio je.

Harrisov lik u 'Uncoupled' ima profil na dating aplikaciji Grindr, a za te potrebe trebala im je fotografija penisa te je glumac objasnio da su je odlučili potražiti na Internetu.

- Predložio sam da nađemo neku dobru fotku na internetu. U izboru fotke sam morao biti realan. Malo sam se bojao da ne izaberem nešto preveliko jer bi to onda preraslo u vic. Nisam htio izabrati ni premali jer bi to također preraslo u vic. Trebali smo nešto normalno, prosječne veličine - ispričao je Harris o procesu biranja fotografije za potrebe snimanja.

U razgovoru se osvrnuo i na snimanje nove sezone serije Doctor Who, u kojoj Harris glumi. Rekao je da je upoznao britanskog glumca Ncutija Gatwu (29) koji će utjeloviti sljedećeg Dr. Whoa.

- On je sjajan tip. Bit će prvi gay doktor, što će biti super, bit će seksi doktor - zaključio je Harris.

