Glazbenik Neil Young (75) prodao je dio svojih glazbenih kataloga Hipgnosis Songs Fundu, tvrtki za ulaganje u upravljanje glazbenim IP-om i upravljanje pjesmama, pišu strani mediji.

U ugovoru vrijednom 110 milijuna funti, tvrtka je stekla 50 posto prava na 1.180 pjesama koje je napisao Neil Young, uključujući klasike poput 'Heart of Gold', 'Rockin' in the Free World', 'Only Love Can Break Your Heart', 'Cinnamon Girl' i 'Hey Hey, My My '.

Za ovaj korak glazbenik se odlučio nakon što je gitarist rock sastava Fleetwood Mac Lindsey Buckingham (71) prodao 100 posto prava na svoj katalog pjesama, no nije otkrio za koji iznos. Ranije je to napravio i Bob Dylan (79).

Akvizicija Neila Younga uključuje njegov cijeli samostalni rad i rad s grupom Buffalo Springfield i Crosby, Stills, Nash & Young.