Neispravni vokalist: Mile Kekin objavio pjesmu za one koji ne žele šutjeti dok svijet gori

Zabok: Mile Kekin održao koncert u Regeneratoru | Foto: Marko Seper/PIXSELL

'Neispravni vokalist' istovremeno funkcionira kao društveni komentar i ljubavna pjesma, singalong onima koji ne žele šutjeti kad svijet gori, ali se nadaju da ih netko ipak voli zbog toga, a ne unatoč tome

Admiral

Mile Kekin je objavio je novi singl i videospot 'Neispravni vokalist'.

- Moj neispravni vokalist teško pogađa prave tonove, a umjesto da se drži mikrofona i ljubavnih pjesama, on gura nos tamo gdje mu nije mjesto. Mori ga kamo ide ovaj svijet, spominje kataklizme, klimatske promjene, dronove ubojice i razmišlja o bijegu na Novi Zeland (al nema šanse da se selim). Ipak, usprkos svemu, često mu pjesma ispadne romantična pa čak, da oprostite, i ljubavna - govori Kekin o novoj pjesmi.

Refren 'znam težak sam ko olovo, ali hajde me voli ponovo' u popratnom je videospotu vizualiziran i medijskim odnosima s kantautorom, premda je emotivna os pjesme: priznanje da zna da je neutišan, previše misli, previše pita, ali i traži razumijevanje.

'Neispravni vokalist' istovremeno funkcionira kao društveni komentar i ljubavna pjesma, singalong onima koji ne žele šutjeti kad svijet gori, ali se nadaju da ih netko ipak voli zbog toga, a ne unatoč tome.

Ideja se prirodno prelila i u videospot u režiji Doringa, koji tematizira intervjue, medijski tretman ali i neglamuroznu svakodnevicu glazbenika. Dobili smo „meta“ portret kantautora koji je istovremeno na sceni i izvan nje.

'Neispravni vokalist' još je jedan podsjetnik da Mile Kekin i dalje najbolje funkcionira kad spaja

angažman, humor i emociju i kad iz „teških tema“ ispadne, sasvim neočekivano, ljubavna pjesma.

Pjesmu je producirao Mark Mrakovčić, wunderkind alternativne glazbene scene, Kekinov član benda i ujedno producent njegovog drugog studijskog albuma 'Nježno đonom'.

'Neispravni vokalist' ujedno je i najava novog studijskog albuma Mile Kekina planiranog za jesen 2026. godine. Bit će to album koji dolazi nakon njegova zadnjeg, drugog samostalnog izdanja „Nježno đonom“, a već novi singl sugerira korak prema još čvršćem zvuku. 

