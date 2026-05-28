Nekad je bio miljenik žena, a danas Ervin iz BB-a ima više od 170 kg: Govore mi da sam zvijer

Mislim da mogu izgraditi formu kakva na Balkanu još nije viđena, kaže Ervin Mujaković, bivši natjecatelj regionalnog 'Big Brothera' iz Sarajeva, koji je prije 11 godina bio jedan od najvećih miljenika žena.

Danas vodi potpuno drukčiji život. Sa samozatajnom partnericom iz Slovenije planira intimno vjenčanje, putuje Europom i većinu vremena posvećuje treninzima te režimu prehrane u kojem dnevno pojede gotovo kilogram bifteka. Ima nešto više od 170 kilograma, a svojim izgledom i formom zadovoljniji je nego ikad prije. Kaže kako iza svega stoje godine discipline, rigorozna prehrana i svakodnevni treninzi, iako priznaje da ipak postoji granica preko koje ne želi ići.

- Preko 200 kilograma ne bih trebao ići. Znamo svi koliko je teško doći na ovakav nivo. Uživo to izgleda baš upečatljivo i stvarno dobivam puno pozitivnih komentara. Ljudi se žele slikati sa mnom i govore mi: ‘Div si’, ‘Zvijer si’ - kaže Ervin.

Foto: instagram

Njegov režim prehrane uključuje i do šest obroka dnevno. Za doručak zna pojesti desetak jaja, tijekom dana uglavnom jede meso, rižu, povrće, ribu i krumpir, dok večeri najčešće završavaju skutom i kikiriki maslacem. Kaže i da dnevno pojede najmanje kilogram bifteka, ali priznaje kako se ne odriče ni slatkiša.

- Što se hrane tiče, za posebne dane nema pravila. Tad se stvarno opustim i jedem sve - kaže.

Foto: ervinmujakovic/Instagram

Veliku podršku tijekom cijelog procesa pruža mu samozatajna partnerica iz Slovenije, bivša Miss Slovenije koju je, kako je ranije otkrio, upoznao u Sarajevu tijekom njezinih predavanja iz beauty industrije. Danas uspješno vodi posao u području estetike, kozmetike i dermatologije, a Ervin priznaje kako ga nije osvojila samo izgledom, nego i iskrenošću te pozitivnim stavom.

- Nikad mi ne govori da pretjerujem s formom jer zna koliko je teško izgraditi sve ovo - priznaje.

U vezi su gotovo šest godina, a o braku su razgovarali i mnogo prije travanjske prosidbe. Ervin je svoju odabranicu zaprosio u luksuznom restoranu u Sloveniji, uz ručak, vino i laganu glazbu, a priznaje kako je ostala potpuno iznenađena: 'Baš se pozitivno iznenadila i bila je presretna'.

Foto: instagram

Veliku svadbu nikad nisu zamišljali. Umjesto stotina uzvanika i velike pompe, žele intimniju ceremoniju u uskom krugu najbližih ljudi, a voljeli bi da se vjenčanje održi već ove godine. Trenutačno se dvoume između dvije opcije, vjenčanja u luksuznom restoranu uz golf igralište, gdje su se i zaručili, i egzotične destinacije tijekom jednog od brojnih putovanja koja planiraju ove godine. Na popisu su im Grčka, Malta, Španjolska i Italija.

- Djevojka i ja želimo da to bude u što užem krugu nama dragih ljudi. Oko svega se zajedno dogovaramo i zajedno biramo sve - isitče Ervin.

Foto: Instagram

Važno im je da cijela atmosfera bude što opuštenija pa će i glazba pratiti takav ugođaj. Iako privatno najčešće sluša aktualne izvođače, za vjenčanje ipak preferira nešto mirniju i laganiju glazbu. Kad je riječ o hrani, priznaje da toga dana ne planira previše paziti na režim prehrane.

- To je poseban dan za nas pa će sve biti opušteno. Tada se jede baš sve - govori Ervin.

Foto: instagram

Planova im, čini se, ne nedostaje. Osim vjenčanja i novih putovanja, Ervin sve ozbiljnije razmišlja i o novim televizijskim izazovima pa priznaje kako bi se volio okušati u 'Survivoru' ili 'Exatlonu'.

- Bio bih jedini čovjek s Balkana koji je sudjelovao u četiri različita reality formata - ističe te dodaje kako bi se jednoga dana volio pojaviti i u nekom kvalitetnom filmu.

- Djevojka ima svoju firmu koja joj predobro ide, razmišlja još o jednoj, a u budućnosti bismo voljeli otvoriti i nešto zajedničko - zaključio je Ervin Mujaković.