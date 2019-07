Nekad je harala top listama, a mnogi ju danas ne prepoznaju

Mutya Buena (34), pjevačica nekad vrlo popularne ženske britanske pop grupe Sugababes, ukazala se na partyju jedne modne kuće u Londonu, a svojim neprepoznatljivim izgledom iznenadila je prisutne.

Foto: MAHI

Buena se u posljednje vrijeme rjeđe pojavljuje u javnosti pa su nekada vrlo popularnu pjevačicu rijetki prepoznali. Mutya se pojavila u kožnim hlačama i crvenom topu te s izblajhanom plavom kosom. S godinama je tijelo ukrasila velikim brojem tetovaža, a lice plastičnim operacijama.

Foto: Jonathan Brady/Press Association/PIXSELL



Grupa Sugababes osnovana je 1998. godine, a veliki komercijalni uspjeh djevojke su ostvarile početkom stoljeća albumom hit albumom 'Angels with Dirty Faces', a najveći hitovi djevojaka su singlovi 'Freak Like Me', 'Round Round', 'Hole in the Head' i 'Push the Button'. Unatoč slavi s početka stoljeća, Buena je 2005. napustila grupu iz privatnih razloga, a zamijenila ju je Amelle Berrabah (35), koja danas također više nije članica trija.

Foto: YouTube screenshot

Mutya je majka 14-godišnje Thalije Maye, a svojedobno je priznala kako je upravo majčinstvo i odgoj djeteta presudilo u njezinoj odluci da napusti glazbu i svjetla reflektora.