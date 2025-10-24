Nekad punašna glumica pohvalila se vitkom figurom, objavila je selfi ispred ogledala

Komičarka i glumica Amy Schumer (44) na Instagram profilu objavila je selfi u ogledalu, na kojem pozira u sportskom grudnjaku, pokazujući svoju vitkiju figuru. “Bez filtera, bez filera, bez čistog ogledala”, napisala je
Komičarka i glumica Amy Schumer (44) objavila je selfi u ogledalu na svom Instagram storyju. Na fotografiji pozira u sportskom grudnjaku, pokazujući svoju vitkiju figuru. “Bez filtera, bez filera, bez čistog ogledala”, napisala je uz sliku, piše People.com.
Zvijezda filma Trainwreck u posljednje vrijeme dobiva mnogo pohvala za svoju figuru.
Schumer je ranije otvoreno govorila o svom putu mršavljenja, uključujući svoje “grozno iskustvo” s Ozempicom, otkako je otkrila da je imala liposukciju 2022. godine.
Inače, Amy je u posljednje vrijeme prilično smršavila. U emisiji 'Howard Stern Show' otkrila je da je njezina transformacija rezultat lijekova za mršavljenje. Priznala je i kako je koristila Mounjaro, injekcijski lijek namijenjen odraslima s dijabetesom tipa 2 i prekomjernom tjelesnom težinom.
- Mounjaro je bio odličan - rekla je Amy te istaknula da osiguranje pokriva troškove jedino ako pacijent ima dijabetes ili se bori s ozbiljnom pretilošću.
- Imam stvarno dobro iskustvo s njim. I htjela bih biti iskrena s vama o tome - prokomentirala je Schumer.
Iako su joj lijekovi pomogli da izgubi čak 13 kilograma, Amy je naglasila kako takav način mršavljenja nije nimalo jednostavan proces.
