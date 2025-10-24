Obavijesti

SKINULA KILOGRAME

Nekad punašna glumica pohvalila se vitkom figurom, objavila je selfi ispred ogledala

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Nekad punašna glumica pohvalila se vitkom figurom, objavila je selfi ispred ogledala
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Komičarka i glumica Amy Schumer (44) na Instagram profilu objavila je selfi u ogledalu, na kojem pozira u sportskom grudnjaku, pokazujući svoju vitkiju figuru. “Bez filtera, bez filera, bez čistog ogledala”, napisala je

Komičarka i glumica Amy Schumer (44) objavila je selfi u ogledalu na svom Instagram storyju. Na fotografiji pozira u sportskom grudnjaku, pokazujući svoju vitkiju figuru. “Bez filtera, bez filera, bez čistog ogledala”, napisala je uz sliku, piše People.com.

Foto: Instagram

Zvijezda filma Trainwreck u posljednje vrijeme dobiva mnogo pohvala za svoju figuru.

Schumer je ranije otvoreno govorila o svom putu mršavljenja, uključujući svoje “grozno iskustvo” s Ozempicom, otkako je otkrila da je imala liposukciju 2022. godine.

Inače, Amy je u posljednje vrijeme prilično smršavila. U emisiji 'Howard Stern Show' otkrila je da je njezina transformacija rezultat lijekova za mršavljenje. Priznala je i kako je koristila Mounjaro, injekcijski lijek namijenjen odraslima s dijabetesom tipa 2 i prekomjernom tjelesnom težinom.

- Mounjaro je bio odličan - rekla je Amy te istaknula da osiguranje pokriva troškove jedino ako pacijent ima dijabetes ili se bori s ozbiljnom pretilošću. 

- Imam stvarno dobro iskustvo s njim. I htjela bih biti iskrena s vama o tome - prokomentirala je Schumer.

Iako su joj lijekovi pomogli da izgubi čak 13 kilograma, Amy je naglasila kako takav način mršavljenja nije nimalo jednostavan proces.

