- \u017divio sam na Banovom brdu. Tamo mi jo\u0161 neki prijatelji \u017eive i u kontaktu smo. Baka mi je nekad \u017eivjela tamo pa smo i mi bili na relaciji Italija - Srbija.\u00a0Oduvijek sam mijenjao gradove u kojima sam \u017eivio, zato mislim da sam kasnije naviknuo na to i da mi je pomoglo u karijeri, ali neke stvari nikad ne zaboravlja\u0161 - ispri\u010dao je za Blic Alessandro, \u010dija je obitelj netom\u00a0prije\u00a0snimanja reklame ipak izabrala Italiju.\u00a0

Ka\u017ee kako mu iz Srbije najvi\u0161e nedostaju hrana, miris turske\u00a0kave, parki\u0107, plac i selo gdje je provodio vrijeme u djetinjstvu. Nakon uspjeha s reklamom, glumio je u\u00a0serijama, 'The Band'\u00a0, 'A Doctor in the Family'\u00a0i \"Shades of Truth\", a manekenstvom se po\u010deo baviti s 21 godinom.\u00a0

- Nakon \u0161to sam u Rimu snimao 'Medico in famiglia',\u00a0\u010duvenu seriju u kojoj glume\u00a0i Milena Vukoti\u0107 te\u00a0Lino Banfi,\u00a0vratio sam se u Milano i tra\u017eio posao. U\u0161ao sam u Versace i pitao\u00a0treba li im konobar, prodava\u010d,\u00a0bilo \u0161to i to je \u010duo casting direktor. Bilo je kao u filmovima.\u00a0On je stajao iza mene i samo mi je rekao: 'Do\u0111i ti sa mnom'.\u00a0Izmjerio me i sutradan sam ve\u0107 sjedio\u00a0s\u00a0Donatellom Versace. Tako je po\u010delo sve, bilo je jako zanimljivo pa sam \u010dak i ostavio glumu - ispri\u010dao je.\u00a0

Alessandro je dosad sudjelovao u\u00a0vi\u0161e od 50 modnih revija, a sura\u0111ivao je s renomiranim brendovima poput Versace, Dolce & Gabbana, Armani, Moschino, Calvin Klein...