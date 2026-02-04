Nekadašnji princ Andrew izbačen iz Royal Lodgea usred novih Epstein skandala

Andrew Mountbatten-Windsor, nekadašnji princ Andrew, službeno se iselio iz Royal Lodgea, svoje dugogodišnje rezidencije u Windsoru, čime je zaključen još jedan simboličan korak u njegovu udaljavanju od službenog kraljevskog života. Preseljenje se odvija u trenutku kada policija procjenjuje nove navode povezane s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, javlja People.

Odlazak iz imanja s 30 soba u Windsor Great Parku uslijedio je tri mjeseca nakon što je njegov brat, kralj Charles, pokrenuo formalni proces oduzimanja Andrewovih kraljevskih titula i počasti te mu naložio da preda najam nad Royal Lodgeom. Andrew je ondje živio od 2003. godine, a njegov ostanak na imanju bio je predmet kontroverzi otkako se 2019. povukao iz javnih kraljevskih dužnosti.

Foto: Chris Radburn

Prema dostupnim informacijama, Andrew je rezidenciju napustio u ponedjeljak, 2. veljače. Očekuje se da će privremeno boraviti u Wood Farmu na imanju Sandringham u Norfolku, prije nego što se preseli u drugu obližnju nekretninu koja je trenutno u fazi obnove. U nadolazećim tjednima predviđeni su i povremeni povratci u Windsor zbog dovršetka prijelaznih logističkih detalja.

Njegov odlazak vremenski se podudara s pojačanom pozornošću oko njegove ranije povezanosti s Jeffreyjem Epsteinom. Policija Thames Valley potvrdila je da procjenjuje informacije vezane uz navode da je jedna žena 2010. godine navodno odvedena na adresu u Windsoru „u seksualne svrhe”. U priopćenju su naglasili da takve prijave shvaćaju iznimno ozbiljno, ali i da im konkretne optužbe zasad nisu službeno podnijeli ni odvjetnik ni navodna žrtva.

Foto: Stephen Lock

Odvjetnik jedne žene izjavio je krajem siječnja za BBC da je njegova klijentica navodno poslana u Ujedinjeno Kraljevstvo od strane Epsteina 2010. godine kako bi imala seksualni odnos s Andrewom u Royal Lodgeu, dok je bila u svojim dvadesetima. Također je ustvrdio da joj je nakon toga organiziran obilazak Buckinghamske palače. Riječ je o prvoj ženi koja je javno iznijela tvrdnju o navodnom susretu s Andrewom unutar kraljevske rezidencije.

Isti odvjetnik, Brad Edwards, ranije je zastupao Virginiju Giuffre, koja je optužila Andrewa za seksualno zlostavljanje dok je imala 17 godina — optužbe koje je on dosljedno negirao. Andrew je s Giuffre 2022. postigao nagodbu, bez priznanja krivnje. Njezini posthumno objavljeni memoari dodatno su obnovili javni pritisak ponovnim iznošenjem tih tvrdnji.