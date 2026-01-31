FOTO Novi dokumenti: Andrewa fotkali 'na sve četiri' iznad žene. Epstein mu ponudio Ruskinju

Pokojni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein predložio je bratu kralja Karla III., Andrewu Mountbatten-Windsoru susret s 26-godišnjom Ruskinjom, prema novim objavljenim dokumentima
Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je u petak milijune novih stranica, a na nekima se pojavljuje rasprava o ženi, a nekoliko tjedana kasnije i o pozivu u Buckinghamsku palaču.
U emailu od 12. kolovoza 2010., Epstein je napisao Andrewu, oslovljenom s "Vojvoda", da ima "prijateljicu s kojom biste, mislim, mogli uživati u večeri" te mu rekao da će biti u Londonu od 20. do 24. kolovoza, pokazuju dokumenti. Tu su i fotografije...
Andrew je pitao Epsteina što je rekao ženi o njemu i hoće li donijeti "poruku" od Epsteina, pokazuju poruke. U idućem emailu, Andrew je odgovorio da će biti u Ženevi 22. kolovoza, ali da bi je "rado vidio".
Epstein je rekao da je žena 26-godišnja Ruskinja, pametna i lijepa te dodao da ona ima prinčevu email adresu. U materijalima nema naznaka da se održao bilo kakav sastanak.
Andrewu, koji je oduvijek nijekao bilo kakvu krivnju, prošle godine su oduzete sve kraljevske titule zbog njegove povezanosti s Epsteinom. Tjednima kasnije, Epstein i Andrew su očito razgovarali o večeri u Buckinghamskoj palači.
Prema jednoj poruci, Epstein je kontaktirao Andrewa 27. rujna 2010. tijekom boravka u Londonu. "Kada biste željeli da dođem... također ćemo trebati... imati privatnosti", napisao mu je.
Andrew je odgovorio da upravo napušta Škotsku. "Mogli bismo večerati u Buckinghamskoj palači i imati puno privatnosti", dodao je Andrew. Dva dana poslije Andrew je ponovno pisao.
"Drago mi što dolazite ovdje u BP (Buckinghamsku palaču). Dođite s kim god želite i bit ću ovdje slobodan od otprilike 16:00 do 20:00 sati", napisao je Andrew.
Nije bilo jasno je li održana ikakva večera u palači - tadašnjoj službenoj londonskoj rezidenciji pokojne kraljice Elizabete II.
Epstein je uvjetno pušten iz kućnog pritvora u kolovozu 2010. nakon što je osuđen za podvođenje maloljetne djevojke radi prostitucije.
U intervjuu za BBC 2019. godine, Andrew je tvrdio da je prekinuo veze sa seksualnim prijestupnikom nakon prosinca 2010., ali sudski dokumenti pokazuju da je nastavio komunicirati s njim.
Dokumenti objavljeni prošle godine i postumni memoari Virginije Giuffre, tužiteljice Epsteina koja je optužila Andrewa za seksualni napad, ponovno su rasplamsali gnjev Ujedinjenog Kraljevstva zbog njegovih veza s Epsteinom.
Kulminiralo je odlukom kralja Karla III. da oduzme sve kraljevske titule i počasti svom bratu te ga izbaci iz njegove vile s 30 soba na kraljevskom imanju u Windsoru, zapadno od Londona.
Nekoć princ, a sada poznat kao Andrew Mountbatten-Windsor, oduvijek je negirao da je seksualno zlostavljao Giuffre. Giuffre je tvrdila da je tri puta bila prisiljena na seksualne odnose s njim, a u dva od tri puta imala je tek 17 godina.
Nakon što ga je tužila, Andrew joj je 2022. godine isplatio višemilijunsku odštetu, ali nije priznao krivnju.
Giuffre, američka i australska državljanka, oduzela si je život u svom domu u Australiji u travnju prošle godine. Epstein je počinio samoubojstvo u zatvoru 2019.
