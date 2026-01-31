FOTO Novi dokumenti: Andrewa fotkali 'na sve četiri' iznad žene. Epstein mu ponudio Ruskinju

"Drago mi što dolazite ovdje u BP (Buckinghamsku palaču). Dođite s kim god želite i bit ću ovdje slobodan od otprilike 16:00 do 20:00 sati", napisao je Andrew. Nije bilo jasno je li održana ikakva večera u palači - tadašnjoj službenoj londonskoj rezidenciji pokojne kraljice Elizabete II. Epstein je uvjetno pušten iz kućnog pritvora u kolovozu 2010. nakon što je osuđen za podvođenje maloljetne djevojke radi prostitucije. U intervjuu za BBC 2019. godine, Andrew je tvrdio da je prekinuo veze sa seksualnim prijestupnikom nakon prosinca 2010., ali sudski dokumenti pokazuju da je nastavio komunicirati s njim. | Foto: Department of Justice