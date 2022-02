Popularna glazbenica Antonela Đinđić (25) iskusila je pravu životnu i profesionalnu 'Melodramu'. Ne, nije u pitanju nekakav nemili događaj, već problem, ali pjesma 'Problem', ujedno i zadnje poglavlje hit albuma 'Melodrama' objavljenog prošle godine za Croatia Records. S obzirom na to da Nela obožava nove izazove, kako po pitanju glazbe, tako i vizualnog identiteta, ponovno je testirala vlastite granice i snimila spot koji oduzima dah.

Zapravo, Nelu vidimo u izdanju u kakvom još do sada nismo. Sve pršti šarenilom, a moderni pop kojim odiše pjesma, čiju tekst i glazbu potpisuje sama Nela, savršeno se uklopio u vizualnu priču. Krivci za tako dobar zvuk ponovno su Mihovil Šoštarić i Vlaho Arbulić (studio Republika).

- S posebnim veseljem predstavljam svoj najveći projekt u karijeri! Prvi puta plešem u svom spotu, što je za mene bio veliki izlazak iz komfor zone, no druge opcije nisam ni imala budući da je na zvuk 'Problema' nemoguće ne zaplesati. Neizmjerno sam ponosna na cijeli tim te nova lica koja u spotu dolaze do izražaja. Uživajte, čagajte, pjevajte! - izjavila je Nela.

Nastavak je ovo suradnje s Lukom Sepčićem koji je režirao videospot za 'Problem', a producentica Sara Horvatić iskazala se kao nikad do sad. Asistenti kamere bili su Rene Reček i Matija Domitrović, a direktor fotografije Ante Cvitanović. Montažu i kolor korekcije radio je Luka Sepčić. Za prekrasan stajling bila je zadužena kao i uvijek Marcela Vrček, za Nelin make up Tamara Kokalj, make up plesačica Natalija Škrlec, dok je frizure radila Vesna Škrlec iz Connect Studija. Sjajnu plesnu koreografiju koja prati Nelin 'Problem' radila je Marta Opačić, a u priču su se savršeno uklopile plesačice Tihana Oremuš, Aida Omanović, Ana Marušić i Hedviga Pražić.

Videospot je sniman u Vukovaru, a ovom prilikom Nela zahvaljuje Plivalištu Vukovar, Turističkoj zajednici grada Vukovara, Vili Vanda Vukovar, RentX-u, Interfilmu, Cinecrou i MBgripu. Spot je podržao Journal.hr. Nela je riješila 'Problem', zatvara zadnje poglavlje svog prvog glazbenog projekta 'Melodrama' i okreće se ka novim izazovima. Do tada, uživajte i zaplešite uz Nelin 'Problem'.