Natali Dizdar rasprodala koncert za Valentinovo: Zbog interesa dodan drugi datum

Nakon što je rasprodala prvi koncert na Valentinovo, zbog velikog interesa za ulaznice, Natali Dizdar odlučila je održati još jedan koncert u klubu Boogaloo u nedjelju 15. veljače.

Bit će to dvostruko slavlje Dana zaljubljenih omiljene zadarske pjevačice. S obzirom na to da je iza Natali uspješna godina u kojoj je i na privatnom i na poslovnom planu ostvarila velike uspjehe ne čudi veliki interes publike. Early Bird ulaznice za drugi datum su u prodaji po cijeni od 22 eura.

Kako bi proslavila ovu odličnu vijest Natali je fanovima danas poklonila i novu verziju svog aktualnog singla Drugi dan. Odličan rework pjesme je napravio producent Filip Majdak, poznatiji kao Odd.

Foto: Mirta Cindrić

"Drugi dan" je još jedan od hitova s albuma "Zadnji dan ljeta". Pjesma govori o ljubavi koja nema smisla, o tužnom završetku nekog bitnog poglavlja u životu, i nosi snažne emocije koje će mnogi lako prepoznati. Natali je sama istaknula da je ova pjesma posveta razočaranju i promišljanju o ljubavi koja je prošlost, ali ipak ostaje trajno urezana u sjećanje. Njezina iskrenost i dubina emocija čine ovu pjesmu još privlačnijom slušateljima. Pjesma Drugi dan, između ostalih s novog albuma, također će se naći na repertoaru spektakla za Valentinovo.

Valentinovo će u Boogalou biti nezaboravno: Natali najavljuje da će to biti dvodnevno slavlje romantike, uz posebne goste i brojna iznenađenja. Posebno će biti izvedene pjesme s njenog posljednjeg albuma "Zadnji dan ljeta", a publika će imati priliku prvi put u uživo čuti "Drugi dan" te uživati u hitovima poput "Utjeha", koju je otpjevala s Nipplepeople, i pjesme "Pored mene" koju je Natali otpjevala s Z++-om.

Foto: PROMO

„Jedva čekam ponovno stati pred zagrebačku publiku i odsvirati stvari s novog albuma u onako intimnoj atmosferi u kojem smo se prošle godine rastali. Uzbuđena sam zbog tog koncerta, dugo smo ga planirali.“, istaknula je Natali u svojoj najavi. „Valentinovo je super dan za spoj glazbe i ljubavi, u sinku je s mojim pjesmama i to nam uvijek budu jedne od najdražih svirki...“ - rekla je Natali i naravno potvrdila, da će se na probranom popisu pjesama naći i stari hitovi poput "Ne daj", "Stranac", "Zamijenit ću te gorim" i brojni drugi.

Natali Dizdar jedna je od najuspješnijih domaćih izvođačica, poznata po svojim snažnim vokalima i emotivnim izvedbama. Sa svojim posljednjim albumom "Zadnji dan ljeta" dodatno je potvrdila svoj status glazbene dive i autorske snage.