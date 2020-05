Nema ljetnog partyja na Zrću: Otkazan je i Sonus Festival...

I Sonus Festivala, koji po rasporedu trebao biti od 16. do 20. kolovoza otkazan je zbog pandemije koronavirus. To je bio posljednji veliki festival na Zrću čiji se organizatori sve do sada nisu oglašavali povodom otkazivanja ljetnog spektakla.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Nakon pomnog razmatranja moramo vas obavijestiti da Sonus 2020. moramo odgoditi za sljedeću godinu, od 15. do 19. kolovoza 2021. godine. Pomno smo pratili ovu nezapamćenu situaciju i nadali smo se da ćemo ipak moći odraditi festival. Nažalost, sad je jasno da to neće biti moguće. Uvjereni smo da će Sonus 2021. biti vrijedan čekanja. Blisko surađujemo s našim partnerima za prodaju ulaznica i uskoro ćemo vas obavijestiti kako će biti moguće odraditi povrat sredstava za one koji ne žele prebaciti kartu na sljedeću godinu - napisali su na društvenim mrežama.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Nedavno je 'otpao' i Fresh Island Festival, koji je trebao biti od 4. do 9. srpnja ove godine.

- Poput mnogih, moramo vas obavijestiti o odgađanju Fresh Islanda 2020. godine. U ime cijelog našeg tima želimo vam zahvaliti na podršci, razumijevanju i spremnosti da nam pomognete u ovim vremenima, nadamo se da ste vi i svi vaši dobro - objavili su organizatori spomenutog festivala na svojim službenim stranicama.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Oni koji su planirali ići i već su kupili karte, imaju tri opcije: mogu dobiti povrat novca, prebaciti karte za festival iduće godine ili proslijediti karte nekome drugome tko sa sigurnošću zna da može doći 2021. na Fresh Island Festival.

Hideout Festival je trebao biti krajem lipnja, ali je i on otkazan, kao i Spring Break Island.