Nema mobitel, ne koristi e-mail i nije fan specijalnih efekata: Ovako radi Christopher Nolan

Christopher Edward Nolan rođen je 30. srpnja 1970. godine u Londonu. Odrastao je na relaciji Velika Britanija - SAD, za što je kasnije komentirao kako je to uvelike oblikovali njegov pogled na svijet i pristup filmu. U film se zaljubio još kao dječak. Već kao sedmogodišnjak počeo je snimati kratke stop-motion filmove koristeći akcijske figurice i očevu Super 8 kameru. Inspiraciju je pronalazio u klasicima znanstvene fantastike poput filma "2001: Odiseja u svemiru" Stanleya Kubricka te originalnog "Ratova zvijezda". U tim je godinama odlučio da će jednoga dana postati profesionalni filmski redatelj. Na fakultetu je skupa s kolekom Rokom Belicem snimio kratki film "Tarantella" koji nikada nije službeno objavljen, a nakon diplome je radio na kratkim filmovima.

Prijelomni trenutak njegove karijere dogodio se 1998. godine kada je režirao svoj prvi dugometražni film "Following". Snimljen u crno-bijeloj tehnici i s vrlo skromnim budžetom, film prati usamljenog pisca koji razvija opsesiju praćenjem nepoznatih ljudi te se postupno upliće u kriminalni svijet. Iako financijski skroman, film je privukao veliku pozornost na međunarodnim festivalima zahvaljujući nelinearnom pripovijedanju i inovativnoj strukturi. Osvojio je nekoliko nagrada, uključujući priznanja na festivalima Slamdance i International Film Festival Rotterdam.

"Memento" i put prema vrhu

Pravi međunarodni proboj uslijedio je dvije godine kasnije filmom "Memento". Riječ je o psihološkom trileru u kojem Guy Pearce tumači muškarca koji pati od gubitka kratkoročnog pamćenja te uz pomoć fotografija i bilješki pokušava pronaći ubojicu svoje supruge. Nolan je scenarij napisao prema priči svojega brata Jonathana Nolana. Film je postao jedno od najutjecajnijih ostvarenja modernog filma, a Nolan je za scenarij i montažu dobio dvije nominacije za nagradu Oscar.

Najveći zaokret u njegovoj karijeri dogodio se 2005. godine kada je preuzeo režiju novog filmskog serijala o Batmanu. Film "Batman Begins", s Christianom Baleom u glavnoj ulozi, potpuno je redefinirao način na koji se prikazuju stripovski junaci. Umjesto spektakla bez dubine, Nolan je publici ponudio mračnu, realističnu i psihološki slojevitu priču koja je zaradila više od 370 milijuna dolara diljem svijeta. Već sljedeće godine predstavio je "The Prestige", intrigantnu priču o dvojici suparničkih iluzionista koju predvode Christian Bale i Hugh Jackman, uz Scarlett Johansson i Michaela Cainea. Film je osvojio kritiku zahvaljujući složenoj naraciji, iznenađujućim obratima i filozofskim pitanjima o cijeni opsesije i uspjeha.

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Godine 2008. stigao je "The Dark Knight", film koji se danas smatra jednim od najboljih superherojskih ostvarenja svih vremena. Nakon premijere srušio je tadašnji rekord po zaradi tijekom prvog vikenda prikazivanja u američkim kinima. Osim iznimnog komercijalnog uspjeha, film je obilježila i tragedija. Heath Ledger, koji je utjelovio legendarnog Jokera, preminuo je nekoliko mjeseci prije izlaska filma zbog slučajnog predoziranja lijekovima. Njegova izvedba nagrađena je Oscarom i Zlatnim globusom posthumno, a Christopher Nolan preuzeo je Zlatni globus u njegovo ime.

Nolanov uspjeh nastavio se filmovima "Inception" i "The Dark Knight Rises", a briljirao je i naslovom "Interstellar". "Dunkirk" i "Tenet" učvrstili su njegov status, a vrhunac karijere dosegnuo je 2023. godine filmom "Oppenheimer". Biografska drama prati život američkog fizičara J. Roberta Oppenheimera i razvoj prve atomske bombe u okviru Projekta Manhattan. Glavnu ulogu tumači Cillian Murphy, dugogodišnji Nolanov suradnik, kojemu je ovo bila šesta suradnja s redateljem.

Čim je završio film "Oppenheimer", Nolan je počeo raditi na "Odiseji". Film je adaptacija Homerova antičkog epa Odiseja, a okuplja zvjezdanu glumačku postavu predvođenu Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattinsonom, Lupitom Nyong'o, Samanthom Morton, Zendayom i Charlize Theron. Posljednjih tjedana osvaja svjetska kina, budžet za film bio je vrtoglavih 250 milijuna dolara.

Svaki film radi kao da mu je posljednji

Nolan je kroz intervjue često isticao na koji način pristupa stvaranju filmova.

- Svaki film radim kao da mi je posljednji. Osjećam odgovornost dati publici što je moguće više, najpotpuniji skup slika, emocija i događaja koje određena priča može ponuditi - rekao je Nolan u razgovoru za CBS. Njegov način rada posljednjih je tjedana posebno privukao pozornost zbog filma "Odisej" koji je već dosad zaradio preko 350 milijuna dolara na blagajnama kina.

Slavni redatelj nikada u produkciju ne kreće dok scenarij nije potpuno dovršen. Zna mjesecima, pa čak i godinama razvijati priču prije nego što pristupi studiju i glumcima. Glumce bira prema karakteru, ne prema popularnosti i nerijetko bira ista imena za svoje filmove.

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- Christopher stvarno razumije što glumci rade i što im je potrebno kako bi mogli dati najbolje od sebe - rekao je Matt Damon jednom prilikom. Po pričama brojnih glumaca, Nolan na set dolazi potpuno pripremljen te za jednu scenu ne koristi previše izvedbi jer smatra kako spontana energija prvih pokušaja uglavnom daje najbolje rezultate.

Posebnost njegovih filmova leži i u tome što odbija previše koristiti specijalne efekte. Koliko god može, koristi stvarne lokacije, fizičku scenografiju i praktične efekte. Primjerice, za film "The Dark Knight" zaista je dignuo u zrak napuštenu zgradu, a za "Inception" je napravljen rotirajući hodnik u kojem su glumci izvodili scene bez digitalnih trikova.

Redatelj na setu inzistira da glumci ne koriste mobitele jer smatra kako im moderna tehnologija odvlači pozornost. Ni sam ne koristi mobitel te ne komunicira e-mailom, a glumce prvo nazove njegova supruga Emma Thomas te ih obavijesti da očekuju Nolanov poziv.

Supruga je producentica svih njegovih filmova

Upravo Emma Thomas njegova je životna družica, a upoznali su se još tijekom studija u Londonu 1989. godine. Povezala ih je zajednička ljubav prema filmu. Vjenčali su se 1997., imaju četvero djece, Magnusa, Olivera, Roryja i kćer Floru, a Emma je producentica gotovo svih Nolanovih dugometražnih filmova.

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Zajedno su 2001. osnovali produkcijsku kuću Syncopy Inc., koja stoji iza većine njegovih projekata. Nolan često ističe kako mu je upravo supruga najvažniji kreativni suradnik jer između njih postoji potpuno iskren odnos bez skrivenih interesa.

Danas žive u Los Angelesu, a prema procjenama iz ove godine, njihovo bogatstvo procjenjuje se na oko 250 milijuna dolara.