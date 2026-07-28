Prevoditeljica 'oprala' Nolana: Sramila bih se da sam napisala ovakav scenarij za 'Odiseju'

Emily Wilson, prevoditeljica i pročelnica katedre klasičnih studija na Sveučilištu u Pennsylvaniji, čiji je prijevod 'Odiseje' iz 2017. poslužio kao nadahnuće za scenarij Christophera Nolana, kazala je kako njegov film 'Odiseja' 'nema ništa uvjerljivo za reći' te da mu nedostaje 'psihološka, emocionalna, politička i etička dubina'.

U eseju za London Review of Books, Wilson je napisala kako se nadala da bi Nolanova povezanost s Homerovim temama mogla 'potaknuti nove kreativne visine i omogućiti mu da stvori uvjerljivije likove'.

- No Odiseja donosi njegovu uobičajenu kombinaciju grandioznosti i površnosti… vizija filma previše je zbunjena, a likovi nedovoljno razvijeni da bi ostvarili ono što napola obećava kada je riječ o velikim idejama – iako je film vrlo dobar u prikazivanju velikih eksplozija i velikih divova - napisala je Wilson i dodala kako mu je pisanje užasno, da hrana u filmu izgleda grozno te da nijedan lik nema uvjerljivu motivaciju za svoje postupke.

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- Nolanova Odiseja nema mnoge elemente koji ovu pjesmu čine velikom. Nema ništa uvjerljivo za reći o vremenu, sjećanju, povijesti, ratu ili odnosu između slavnog povratka jednog ratnika i života njegove obitelji, protivnika, suboraca, prijatelja i susjeda. Nedostaje joj psihološka, emocionalna, politička i etička dubina. Narativna struktura djeluje kao trik. Pisanje je užasno. Nijedan lik nema uvjerljivu motivaciju za svoje postupke ili riječi. Nema scena seksa, a sva hrana izgleda grozno - napisala je i zaključila:

- Bilo bi me sram da sam napisala ijedan dio ovog scenarija. No, tu nije bio kraj njenih kritika. Guardian prenosi kako si je Wilson dala oduška i u The Sunday Timesu kazavši kako je film na emocionalnoj razini potpuno neuspješan i da ju uopće nije dirnuo.

- Mislim da je to dijelom zato što, za razliku od Homera, film nije najbolje napisan. Likovi nemaju onu dubinu koju imaju Homerovi likovi. Pomislila sam: ‘Je li mi uopće stalo hoće li se ovaj čovjek vratiti svojoj ženi?’ Niste mi dali nikakav razlog da mi bude stalo - kazala je no i priznala da film već sad ima velik utjecaj na popularizaciju antičke grčke književnosti i kinematografije. Smatra da 'izlazak Odiseje treba slaviti' jer film vraća publiku u kina, povećava prodaju prijevoda 'Odiseje' i možda će potaknuti neka sveučilišta da ne ukidaju odjele za književnost, jezike i povijest.

- Nolan daje sve od sebe kako bi potaknuo širu javnost na čitanje i na tome sam mu zahvalna - zaključila je.