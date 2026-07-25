Nolan okupio 'stare face': Evo zašto redatelji vole iste glumce

Nolanova "Odiseja" nije privukla pozornost samo spektakularnim scenama i impresivnom glumačkom postavom. Mnogi su odmah primijetili da je redatelj i ovoga puta okupio niz glumaca kojima je već ranije dao važne uloge.

Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson i brojni drugi nisu se u glumačkoj postavi našli slučajno. Iako neki smatraju da Nolan jednostavno "vrti iste glumce", riječ je o dugoj tradiciji koju slijede gotovo svi veliki redatelji – od Alfreda Hitchcocka do Martina Scorsesea.

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Matt Damon jedan je od Nolanovih provjerenih aduta. Nakon "Interstellara" i "Oppenheimera", redatelj mu je sada povjerio i naslovnu ulogu Odiseja. Sličnu razinu povjerenja uživa i Anne Hathaway, koja se nakon "The Dark Knight Rises" i "Interstellara" ponovno našla u njegovu filmu, ovaj put kao Penelopa. Osim toga, "Odiseja" je druga Nolanova suradnja i Roberta Pattinsona ("Tenet"), Bennyja Safdieja ("Oppenheimer"), Elliota Pagea ("Inception") i Himesha Patela ("Tenet").

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Iako je i u "Odiseji" okupio dio svoje dobro poznate glumačke ekipe, pravi Nolanovi rekorderi ipak su neka druga imena. Najvjerniji Nolanov suradnik i dalje je Michael Caine, koji je snimio čak osam njegovih filmova: "Batman Begins", "The Prestige", "The Dark Knight", "Inception", "The Dark Knight Rises", "Interstellar", "Dunkirk" i "Tenet". Odmah iza njega nalazi se Cillian Murphy sa šest zajedničkih filmova - "Batman Begins", "The Dark Knight", "Inception", "The Dark Knight Rises", "Dunkirk" i "Oppenheimer".

Ipak, Cillian Murphy godinama je igrao sporedne, ali zapažene uloge u Nolanovim filmovima. Glavnu je dočekao tek u "Oppenheimeru". Kasnije je priznao koliko mu je to značilo.

- Duboko u sebi potajno sam očajnički želio dobiti glavnu ulogu u Nolanovu filmu - rekao je.

I drugi redatelji imaju svoje favorite

Nolan pritom nije izuzetak u redateljskom svijetu. Gotovo je svaki veliki redatelj imao glumce kojima se vraćao, a među pionirima takve prakse bio je Alfred Hitchock. Slavni je redatelj vrlo brzo pronašao glumce kojima je vjerovao. James Stewart postao je lice nekih od njegovih najvećih klasika, Cary Grant savršeni protagonist trilera, a Grace Kelly njegova najpoznatija filmska heroina. Suradnici su kasnije objašnjavali kako je volio raditi s ljudima koji su već poznavali njegov način rada i kojima nije morao objašnjavati svaku pojedinost. Hitchcock i plavuše gotovo su sinonim u filmskoj povijesti.

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Grace Kelly, Kim Novak, Tippi Hedren i Eva Marie Saint postale su zaštitna lica njegovih trilera, a izraz "Hitchcock blonde" ušao je u filmsku terminologiju. Redatelj je smatrao da elegantna i naizgled hladna pojava njegovih junakinja stvara još snažniji kontrast napetosti i opasnosti u kojoj se nalaze.

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Slično je i s Martinom Scorseseom. Njegov "omiljeni" glumac je Robert De Niro, koji je igrao u njegovim klasicima poput "Taxi Drivera", "Razjarenog bika", "Dobrih momaka", "Rta straha" i "Kockara". Nakon njega, zaštitno lice bio mu je Leonardo DiCaprio. Scorsese je jednom sažeo razlog njihovih brojnih suradnji u samo nekoliko riječi: "Sve se svodi na povjerenje i ljubav."

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Tim Burton godinama je bio gotovo nezamisliv bez Johnnyja Deppa. Njih dvojica zajedno su snimili osam filmova, među kojima su "Edward Škaroruki", "Charlie i tvornica čokolade", "Sweeney Todd" i "Alisa u zemlji čudesa". Važan dio Burtonova filmskog svijeta dugo je bila i Helena Bonham Carter.

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Braća Coen također imaju svoje stalne suradnike. Frances McDormand, John Goodman, Steve Buscemi i John Turturro godinama su bili zaštitna lica njihovih filmova.

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I Quentin Tarantino ima svoje favorite. Samuel L. Jackson igra u šest njegovih filmova, a Uma Thurman zaštitno je lice njegovog "Kill Billa". Samuel L. Jackson toliko je postao zaštitno lice Tarantinovih filmova da mnogi njegov novi projekt ne mogu zamisliti bez njega. Osim njih, tu je i Christoph Waltz, koji je osvojio dva Oscara upravo zahvaljujući Tarantinovim filmovima. Wes Anderson također ima svoju "ekipu". Nju čine Bill Murray, Owen Wilson, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Adrien Brody i Willem Dafoe.

Sve se svodi na povjerenje

Iako se gledateljima ponekad čini da redatelji favoriziraju određene glumce, razlog je najčešće mnogo jednostavniji – riječ je o povjerenju. Nakon nekoliko zajedničkih projekata redatelji i glumci razvijaju zajednički način rada, zbog čega se lakše upuštaju u nove, možda i zahtjevnije uloge. Upravo je to jednom objasnio i Martin Scorsese, kada su ga pitali o suradnji s Robertom De Nirom.

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- Sve se svodi na povjerenje i ljubav - rekao je. I Nolan je svojedobno govorio o tome kako je odnos s glumcima ključan za uspjeh filma. Kada je govorio o svom načinu rada, objasnio je kako svakom glumcu pristupa drukčije kako bi iz njega izvukao najbolje.

- Nastojim svakom glumcu pristupiti drukčije. Želim da se osjećaju ugodno i da iz njih izvučem ono najbolje - rekao je Nolan u razgovoru za Directors Guild of America.

Osim toga, Nolan ističe da je međusobno povjerenje jedan od temelja uspješne suradnje.

- Glumci mi vjeruju da je izvedba uvijek na prvome mjestu - rekao je redatelj koji nije izmislio ovu praksu, već ju je samo nastavio.

Od Hitchcocka i Scorseseja do Tarantina i Wesa Andersona, najveći filmski autori desetljećima grade svojevrsne "glumačke obitelji". Zato ni ne čudi što je Nolan i u "Odiseji" ponovno okupio dio svoje provjerene ekipe. Povijest filma pokazuje da najveći redatelji svoje najbolje priče vrlo rijetko stvaraju sami – nego s ljudima kojima vjeruju.

*uz korištenje AI-ja