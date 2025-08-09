Donosimo vam vodič kako se provesti kada su ‘svi na moru’. Prva je na red došla Slavonija...
VODIČ KROZ RAVNICU PLUS+
Nema mora, ali tu je i dalje ludi provod: Slavonsko ljeto nudi festivale, koncerte i noćni život
Čitanje članka: 4 min
Kad ljeto u gradovima uzme maha, a poznanici objavljuju fotografije s jadranskih plaža, postavlja se pitanje: što učiniti kada ostaneš u Slavoniji? Mnogi misle da je kontinentalna Hrvatska u kolovozu pospana i bez događanja, no istražili smo, istina je drugačija. Slavonski gradovi, i veliki i mali, nude festivalske spektakle, koncerte, bogatu eno-gastro ponudu i noćni život. Zavirili smo u ljetnu ponudu Slavonskog Broda, Nove Gradiške, Požege, Vukovara, Vinkovaca i Osijeka.
