Nema razlike između Beyonce i Karleuše, a Biblija je tupava...

Glazbenik Goran Bare (53) gostovao je kod Aleksandra Stankovića (49) u njegovoj TV emisiji 'Nedjeljom u dva'. Bare je na samom početku emisije priznao kako slabo prati aktualnu situaciju u Hrvatskoj.

- Kad gledam vijesti, toliko mi to sve digne živce da krenem psovati i pljuvati. Gledam samo filmove i sport. Volim pogledati dobru utakmicu - rekao je. Aleksandar je zatim rekao kako malo ljudi zna da je Bare zapravo trgovac i ugostitelj...

Foto: HRT

- Da, završio sam legitimno i bravarski zanat u Bosni. U Srebreniku sam završio trgovačku školu s tri. Pitao me nastavnik s koliko bi htio proći, a ja sam mu rekao da je ocjena 'dobar' sasvim ok. Tata mi je našao vezu, čak predlagao i fakultet - rekao je Bare. Dodao je da je morao završiti ugostiteljsku školu kada mu je pokojna supruga ostala u drugom stanju u Vinkovcima. Od tadašnje glazbe, kaže, nije mogao živjeti, a sin mu se rodio 1994. godine.

- Ne daj Bože da sam bravar, ne znam variti. Pa znate kakve su bile tadašnje škole u Jugoslaviji. To je bilo grozno, ja nisam tamo ništa naučio. Meni su na praksi dali da pišem o rešetkama za brisanje cipela. Nastavnik je poludio jer sam mu donio samo dva papira, pa što sam mogao pisati, što treba 15 papira za to? - rekao je pjevač.

Foto: HRT

Prvog lipnja najavljuje veliki koncert na Šalati, a s obzirom da je na otvorenom ne zna još može li ga kiša spriječiti.

- Bit će orkestar, oni filmovi, sličice iza mene, dobra pozornica, rasvjeta... sve na višem nivou - rekao je.

Progovorio je i o autodestruktivnim periodima: 'Bio sam intravenozni narkoman, uzimao sam heroin.' Na pitanje Stankovića je li droga i dalje aktualna rekao je: 'Uzimam lijekove. Metadon.'

Foto: HRT

Iako Bare nije mogao izdvojiti neku pjesmu koja mu je 'najbliže Bogu', otkrio je da ga je 'Crazy Mama' Rolling Stonesa iz 1976. dovela do toga da se bavi glazbom. Sestra mu je, kada je krenula na fakultet u Zagreb, kupovala ploče.

- Bilo je tu toliko izvođača. Bio sam klinac od desetak godina, sve sam upijao. Pjesma 'Crazy Mama' me uvela u sve to. Opčinila me, tada sam znao da se želim baviti glazbom. A vjerujte, gitaru nisam vidio do svoje 20. godine - rekao je.

Bare je otkrio i kakva je bila suradnja sa Satanom Panonskim, pjevačem punk glazbe.

- Bili smo prijatelji. On je bio dobio u Popovači kaznu... Zašto sam svirao s njim? On nije volio da mu sviraju pravi glazbenici, nego polupriučeni. Imali smo problem da ga stalno moramo loviti, mi sviramo normalno, a on ode negdje. To je puklo kad je došao rat jer je on u Vinkovcima bio smatran tipom koji je jugonostalgičar i nije dovoljno Hrvat. Jedan dan je došao i rekao da će me pojesti mrak - rekao je.

Foto: HRT

Bare je prokomentirao i kolegu Zlatana Stipišića - Gibonnija (50).

- Gibo kao umjetnik nije loš, ne mogu reći da je loš. Što se tiče te estrade, daleko je najbolji od svih tih pjevača, kao tekstopisac je sasvim ok. U zadnje vrijeme ne toliko kao nekada, ali jednostavno da ne ogovaram na televiziji čovjeka jer ga nema, shvatio sam da ima nekoliko maski. Nije mi se to svidjelo. Bio sam previše bezobrazan prema njemu, izvinuo sam se, ali vjerojatno je previše tašt da bi to mogao progutati - rekao je. S Tomicom Petrovićem, bivšim menadžerom Severine Kojić (47) nekad je surađivao.

- Mislim da ne bih smio o njemu pričati, jer su mi rekli da je Severinin menadžer. Imali smo 20 godina od izdavanja 'Vrijeme da se krene', nije bio tamo, ali je bio. Od svih koji su bili vezani uz taj projekt, on jedini nije ništa rekao, vjerojatno mu je šefica zabranila - rekao je. Zatim ga je Stanković upitao što misli o cajkama i jesu li mu problem.

Foto: HRT

- Ma kakav problem? Pustite djecu da slušaju što hoće. Postoje neki umjetnici koji od toga naprave nešto vrijedno, ali u većini je to zvuk od tri minute. Kao drugo te cajke nema više veze s narodnom glazbom, više ima veze sa svjetskim mainstreamom, jedino je drugačiji način pjevanja. Jezik je tu bitan, ali što se tiče produkcije, to mi je isto kao Beyonce, nema nikakve razlike između Beyonce i Karleuše, osim što je Beyonce ljepša - rekao je.

Na samom kraju emisije dotaknuli su se i teme o crkvi. Glazbenik je priznao je da je prvi put kad je ušao u crkvu pobjegao kad je vidio razapetog Isusa.

Foto: HRT

- Zavidan sam ljudima koji baš vjeruju. Ja ne mogu tako razmišljati, 21. je stoljeće. To je srednjovjekovna priča, vatra u paklu, raj, bog. To je kao Crvenkapica, kao priča za malu djecu. Pročitao sam Bibliju, to je toliko tupava knjiga. Izvinjavam, se - zaključio je.

