Nema stajanja! Martin Garrix nakon Ultre prešao na jet ski

Nakon što je proteklog vikenda oduševio tisuće partijanera na Ultra Europe festivalu u Splitu, Martin Garrix zahvalio se publici na nevjerojatnoj energiji i otkrio da je pronašao malo vremena i za morske radosti. Provozao se na jet skiju.

- Hvala vam od srca na nevjerojatnom vikendu, bilo je čarobno - poručila je nizozemska zvijezda u ponedjeljak na Instagramu.

Martin Garrix, DJ i producent koji se već sa 17 godina proslavio hitom 'Animals', danas je jedno od najistaknutijih imena elektroničke glazbe. Njegovi nastupi poznati su po spektakularnoj produkciji i nevjerojatnoj energiji, a nedjeljni set na Ultri samo je još jednom potvrdio zašto je čak tri puta proglašen najboljim DJ-em svijeta.

Publika je uživala u njegovim najvećim hitovima poput 'Scared to Be Lonely', 'In the Name of Love', 'High on Life', 'Tremor' i 'Waiting for Love'.