Nema više naše birtije! Ruši se Sidro, legendarni klub na Savi

Jutros je na savskom nasipu počelo rušenje brodića Sidro, legendarnom okupljalištu mladih gdje su mnogima u Zagrebu završavali najbolji izlasci.

Klub je na svojoj Facebook stranici objavio fotografije i napisao: 'Jutros započelo rušenje Sidra', a ispod objave se redaju ljutiti i tužni komentari Zagrepčana.

- Odlučili su da je to ruglo grada i da treba srušiti. Došli su u osam ujutro bez najave, bez papira, bez prava na žalbu. Imali smo jedan sat za iseliti. Nismo to očekivali i mislili smo da će se to dogoditi možda na proljeće, a ne sad iz čista mira. Trebali smo imati oproštajnu feštu, a sad se nismo stigli ni propisno oprostiti - kazao je za Večernji jedan od članova upravnog odbora Sidra Ivan Stojanović.

'Ode dio naše mladosti i ludosti, Tu smo najbolja studentska jutra proveli... kakva šteta za buduće generacije, 'Vrijeme da se krene' se više nikad neće slušati isto', samo su neki od komentara na društvenim mrežama.