'Nemam više strasti, zato bolje izgorjeti nego polako nestajati'

Frontmen benda Nirvana, utjelovljenje grungea, pjevač Kurt Cobain počinio je samoubojstvo na današnji dan 1994. godine. Glazbenik koji, tvrde oni koji su ga poznavali, patio je od bolova u želucu koji nikada nisu dijagnosticirani ili zaliječeni, bio je narkoman, a imao je i dijagnozu psihičke bolesti - članovi njegove obitelji ne mogu se do danas složiti je li riječ o kliničkoj depresiji ili bipolarnom poremećaju.

Rijetko je koji glazbenik u povijesti popularne glazbe postao, već za života, takva ikona vremena. Grunge je s Cobainom zaživio, a mnogi kažu da je sa njime definitivno i umro. Dio njegove privlačnosti, osim glazbenog talenta, bio je u tome što se zaista vidjelo da je riječ o pjevaču koji je želi biti "zvijezda".

Foto: PA/Pixsell

Njegov se obračun sa slavom može iščitati i iz njegovog oproštajnog pisma koje je pronađeno kraj njegovog tijela koje je propucao sačmaricom koju je dobio na dar.

Cobainovo tijelo, i pismo, tri je dana nakon njegove smrti pronašao električar koji je došao u kuću, a iza sebe je ostavio suprugu Courtney Love i dvogodišnju kći Frances.

"Kad smo iza pozornice, upale se svjetla i krene manično urlanje publike, na mene to ne djeluje na način na koji u tome uživa Freddie Mercury koji cvate i upija ljubav i obožavanje. Zavidan sam mu na tome. Činjenica je da te ne mogu prevariti, nikoga od vas. Najgora mi je misao da varam ljude jer se pretvaram da se 100 posto zabavljam (...) Frances i Courtney, bit ću na vašem oltaru. Courtney, molim te, nastavi živjeti za Frances. Njezin život će biti mnogo sretniji bez mene. Volim vas. Volim vas", stoji u jednom odlomku pisma kojeg je napisao prije samoubojstva.

Foto: PA/Pixsell

Depresiju i želučane probleme gasio je heroinom o kojem je bio sve ovisniji.

- Koliko je jako Kurt, koji je patio od nesigurnosti, ovisnosti i depresije, mrzio svoj status zvijezde? Čini se jako. Na vrhuncu Nirvanine slave on je rekao da želi prestati svirati i postati druga gitara u bendu njegove supruge, Courtney. Jedinstvena je to izjava.

Diana Ross uvijek je željela biti isturena, a ne u pozadini. Teško da bi Paul i John ikada pristali biti pratnja Lindi i Yoko. Kada je nakon raspada Nirvane njihov bubnjar Dave Grohl nastavio karijeru, postao je frontmen. Cobain je, pak, bio sasvim drugačija biljka. prezirao je macho metal kulturu i, pokušavajući pronaći nešto drugo, smislio je nešto sasvim novo.

Foto: PA/Pixsell

Nije on "izmislio" grunge ništa više no što je Bill Haley izmislio rock'n'roll, ali on je bio grunge. U danima kad je grunge doživljavao vrhunce slave i medijske izloženosti, Cobain je već bio oštećen, napisao je urednik Bob Sullivan u predgovoru knjige "Remembering Kurt Cobain".

Gitarist Nirvane Kris Novoselic u svojoj je knjizi napisao kako je "Kurt htio napustiti poziciju u koju je tako naglo gurnut, htio je, metaforički rečeno, dati otkaz, samo je odabrao krivi način".

Prisjeća se i kako je izmučeni roker utjehu tražio u heroinu, na sreću i veselje dilera koju su uvijek, mudro, bili u njegovoj blizini.

- U meni nema više strasti, i zato zapamti, bolje je i izgorjeti nego polagano nestati i izblijedjeti, napisao je Cobain na kraju svog oproštajnog pisma.