Nena iz 'Života na vagi' nam je otkrila što će napraviti ako pobijedi: 'Dugo to već očekuju!'

Opuštam se u snovima sanjareći sve ono što bih željela u budućnosti, tako je o sebi napisala Nena, 26-godišnjakinja iz Dicma, u prijavi showa "Život na vagi". Radnica u tvornici za preradu ribe odlučila je promijeniti život iz temelja. I to ne samo zbog sebe, nego i zbog tri kćeri. Spakirala je snove i nade, uzela nešto da je podsjeća na obitelj i otišla u Zabok.

- Ponijela sam njihove fotografije, ali trenutačno ih ne želim gledati jer si ne želim otežati ovo - govori nam i otkriva kako joj je motiv vratiti se staroj kilaži te se jednoga dana možda baviti i fitnessom. Ali prije svega želi pružiti djevojčicama ono što zaslužuju: zdravu, sretnu i nasmijanu mamu. Na prvom vaganju najlakša kandidatkinja devete sezone RTL-ova showa imala je 103,8 kg, a na zadnjem vaganju prošloga petka došla je na 91,8 kg.

Foto: rtl

- Želim pronaći staru sebe i napokon osjećam da mi to polazi za rukom i da sam sve bliže cilju - odlučno kaže Nena.

U showu se ne boji reći svoje mišljenje i zauzeti za sebe i tim, čak i kad to znači sukob s kapetanom Dominikom.

- Mislim da me moja upornost jako vodi životom - tako je na poslu, a sad i u showu - govori i na pitanje bi li voljela da je netko drugi kapetan jasno kaže: "Dominik je bio moj izbor, kao i izbor ostalih iz tima. Svoje izbore poštujem i smatram da je od početka pa do kraja kapetan crvenog tima!". Iza Nenine snage krije se i bolna priča iz djetinjstva.

Foto: rtl

- Moj je tata otišao dok sam bila beba. Vidjela sam ga nekoliko puta i to je to. Ako netko nije skupio hrabrosti kontaktirati me u 26 godina, ne trebam ni ja sad - kaže Nena, koja je u suprugu pronašla zaštitnika te kad vidi njega s njih tri, to je ispunjava.

U prosincu će proslaviti sedmu godišnjicu braka, a upoznali su se na njezinu tadašnjem radnome mjestu, zbližili su ih razgovori i druženja, zaljubljenost je došla spontano i odlučili su stvoriti dom. A da nije njega i njegove divne osobnosti, kaže, možda bi davno odustala od sebe.

Foto: rtl

- Kad bih pobijedila, djeci bih pružila veću potporu sa štednjom, a i odvela bih ih na dugo očekivano putovanje u Disneyland. Potaknula bih ih i da još više da pomognu onima koji ne mogu i nemaju jer se dobro dobrim vraća - kaže Nena, koja se već sad osjeća pobjednicom, znajući da će svaka kap znoja i svaki izgubljeni kilogram izmamiti osmijeh na lica njezinih djevojčica.