Nenad Hervatin: 'Nisam heroj, tata mi znači sve na svijetu...'

Život ga nije mazio. Ostao je bez biološkog oca, nedavno i bez majke, a brat mu je svojedobno završio u zatvoru. Danas se bivši voditelj bori za bolesnog tatu koji ga je udomio i ponudio mu krov nad glavom. Sad su se uloge promijenile, otac treba njegovu pomoć, a Nenad Hervatin (39) odlučio je da njegov otac neće ići u dom.

- On je nepokretan i teško bolestan, treba cjelodnevnu njegu. Najlakše bi bilo roditelje kad dođu u ovu fazu strpati od njihove mirovine u nekakav socijalni dom, ali za mene to nije opcija. Želim ocu maksimalno pomoći i olakšati. Uskoro ide na operaciju i sve mi je ovo jako stresno - priča nam Nenad, koji se, jednom kad je došlo do toga, nije libio zamoliti prijatelje za pomoć.

Foto: Privatni album Hervatin je u emotivnom priznanju na društvenim mrežama rekao kako bi za 39. rođendan, koji mu je danas, umjesto poklona želio pomoći ocu, a manje od 24 sata od prve objave na profilu, kojom je mobilizirao ljude spremne pomoći, objavio je i kako je skupio dovoljno novca te dobrim ljudima sugerirao da ne trebaju više uplaćivati novac. Sve što je viška otići za zakladu Ljubav bez granica, čiji je Nenad osnivač.

- Spojio sam se s Ivicom Šitumom i Đanom Atanasovskom, roditeljima preminule Nore Šitum, a sve je krenulo u vrijeme nedavne akcije za malenu Milu Rončević - govori nam bivši voditelj, koji je u međuvremenu promijenio karijeru i okrenuo se privatnom biznisu, ali aktivizam i humanitarni rad uvijek su bili dio njegove osobnosti, tvrdi.

Rođendan je proveo sretan i zadovoljan jer je uspio u naumu da ocu osigura osnovne stvari poput injekcija i lijekova do operacije.

Foto: Privatni album - Ne znam trenutačno još točno ni koliko su nam ljudi uplatili, ali više je nego dovoljno. O iznosima i onima koji su pomogli ne bih javno govorio, ali svima od srca zahvaljujemo i tata i ja - ispričao nam je još uzbuđeni Nenad, koji nije očekivao ovakav odjek akcije, koju mu nije bilo nimalo lako početi.

- Nije mi bilo svejedno. Bilo me pomalo i sram, ali morao sam to napraviti. To je moj tata i kad je meni trebala pomoć, završio sam u njegovu domu, a ne onom za nezbrinutu djecu. Majci sam mijenjao pelene do smrti, ali ne osjećam se kao heroj. Mislim da je to normalno i da bi svatko trebao tako postupiti - pojašnjava emotivni Nenad, kojem je drago jer je senzibilizirao javnost i što će možda bar netko nakon ovoga postupiti jednako kao on i dati sve od sebe da roditeljima pokuša priuštiti dostojanstvenu starost.

Ljudi su prepoznali njegovu poruku i telefon mu je užaren od poziva i podrške. Ne stigne svima odgovoriti i javiti se, ali nada se kako ga razumiju. Prioritet je zdravlje njegova oca, zbog kojeg je postrance ostavio i posao.

Foto: Privatni album - Ne mogu se baviti klijentima jer s ocem stalno netko treba biti. Radim samo na nekim projektima koje mogu raditi od doma. Nije lako financijski to izdržati, ali važan mi je samo on. Ljudi me poznaju, iza mene je dugogodišnji rad kao novinara i urednika, Ja ću se već nekako snaći - iskren je Hervatin, koji se još jednom našao u teškoj životnoj situaciji.

Prije 14 godina Nenadova biološkog oca u Puli je ubio pijani susjed zbog svađe oko parkirališnog mjesta. Te je tragične srpanjske večeri zamalo poginuo i njegov stariji brat Dean (41), kojem je zbog prostrjelne rane život bio u opasnosti. Brat mu se oporavio, ali i završio u zatvoru zbog teških krađa i posjedovanja heroina. Početkom godine preminula mu je i majka, a sad je pred njim još jedna borba.