Nenad napustio show, a u kuću je stigao pobjednik Abramović

Ivan Jakubovski bio je posljednji na vaganju, a vaga je pokazala 4,5 kilograma manje, što za njegovu tjelesnu težinu i nije bio rezultat za pohvalu. Voditeljica Marijana Batinić pitala ga je je li uopće osvijestio kakav problem ima jer je stekla dojam da do njega ne dopire ništa i da zapravo želi izaći iz showa, a on nije imao nikakav komentar na to.

Marijana je kandidatima najavila da će na sljedećem vaganju o njihovoj sudbini odlučivati živa linija - odnosno osoba koja će s njima biti tjedan dana, vježbati i hraniti se kao i oni.

U ukupnom zbroju plavi su kandidati izgubili 9,5 kg što je 1,5%. Crveni su izgubili 21,3 kg što je bio postotak od 1,8%. No kad se crvenima dodalo pet kilograma prednosti na vaganju, a crvenima dva - rezultat je išao na stranu plavih te na ovom vaganju nisu morali nikoga izbaciti.

Crveni su tako prvi put morali odlučiti koga šalju kući, a ispod žute linije bili su Nenad, Danijela i Ana. Nenad im je rekao da on želi izaći i da će se vani truditi postići rezultat koji je zacrtao. Mirna je glasala za njega dok je Julija dala svoj glas Danijeli jer smatra da je njemu potrebnije da ostane u showu. Danijela je glasala za Nenada, a Nenad je svoj glas dao Ani jer vjeruje kako je Danijelin rezultat posljedica bolesti. Roko, Ivan i Ana su glasali za Nenada pa je prema tome on taj koji napušta show.

U show je došao sa 181,3 kg, a odlazi sa 160,9 kg što znači da je izgubio 20,4 kg. Dan nakon vaganja kandidatima u goste dolazi živa žuta linija - prošlogodišnji pobjednik „Života na vagi“, Alen Abramović. Posebno je sretna zbog dolaska Alena bila Julija.

- Pretpostavljam da se vesele mom dolasku jer sam im, bez lažne skromnosti, neka inspiracija. Ali da mi je netko rekao kako ću opet biti u Životu na vagi, ne bi im vjerovao - kazao je Alen, a trener Edo pojasnio je da će Alen s njima trenirati i ići na vaganje, a njihov će zadatak biti sustići Alena jer će njegov rezultat biti žuta linija. Kandidati moraju kao tim ostvariti gubitak od 50 kg i tada neće nitko ispasti iz showa.

Na treningu su treneri pomalo promijenili uloge - Edo je trenirao žene, a muškarce trenira Maja. Edo je forsirao djevojke da daju sve od sebe dok se Maja podosta mučila s motiviranjem dečki. Marino je priznao da je lijen i da mu se ne da raditi, a Ivan je rekao da sve više gubi motivaciju.

Alen je pokušao motivirati Ivana jer smatra da obojica imaju istu polazišnu točku, a to je da su obojica bili najteži u svojim sezonama. Međutim, Alen i nije uspio u svom naumu jer njegove riječi nisu previše

doticale Ivana.

Pred kandidatima je bio mali izazov, a Marijana im je rekla da ih čeka banana split. Zadatak im je da pojedu slasticu i svi koje pojedu dobit će pola kilograma manje na vaganju, što će im značiti puno u konačnom zbroju u kojem moraju izgubiti više od 50 kg. U konačnom zbroju to bi značilo da mogu dobiti 6,5 na vaganju, ali Alen je odbio jesti svoj banana split. Ostatak tima odlučio je jesti te su tako zaradili 6 kilograma.

