Nenad Tatarinov ima neizlječivu bolest od djetinjstva: 'Stvarno se nadam da se neće raširiti...'

Jedan od najskladnijih parova s domaće estrade iznenadio je mnoge kada je Maja Šuput prošli tjedan na Instagramu objavila da se razvela od supruga Nenada Tatarinova.

- Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu "hvala ti na svemu i sretno dalje". Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom! - napisala je tada Maja na Instagramu.

No, Nenad Tatarinov, koji se rijetko pojavljuje u javnosti, prije dvije godine dao je rijedak intervju za In magazin, u kojem je progovorio o svom zdravstvenom stanju. Otkrio je da boluje od vitiliga, kožne bolesti koja uzrokuje gubitak pigmenta i pojavu bijelih mrlja.

- Nemam nekakav problem s time. Vitiligo imam još od osnovne škole. Nadam se samo da se neće raširiti - rekao je tada Nenad, naglašavajući kako bolest ne utječe na njegov svakodnevni život.

Vitiligo je poremećaj pigmentacije kože uzrokovan gubitkom melanocita. Iako ne postoji lijek koji ga može trajno izliječiti, postoje terapije koje pomažu ublažiti simptome. Riječ je o bolesti koja nije opasna po život, ali zna biti emocionalno izazovna, osobito u javnom životu.

Iako su se razveli, između Maje i bivšeg supruga nema 'zle krvi'. Zanimljivo je da je Maja prošle godine, komentirajući razvode na regionalnoj sceni, izjavila kako ne razumije potrebu za 'prljavim rubljem' u medijima.

- Ja nikad, ali baš nikad, ne bih jednog dana, ne daj Bože, oplela i rekla 'moj muž je bla bla bla'. Iz poštovanja prema životu koji smo imali zajedno, prema obitelji, prema djetetu, treba ostati dostojanstven - poručila je tada.

Podsjetimo, par se vjenčao u svibnju 2019. na bajkovitoj ceremoniji u Istri, a dvije godine kasnije postali su roditelji sina Blooma. Tijekom braka rijetko su dijelili intimne trenutke, ali njihova povezanost i zajednički poslovni angažmani bili su često tema medija.