Nenad Tatarinov o razvodu od Maje Šuput za 24sata: 'Odnosi su odlični, skupa i putujemo'

Maja Šuput šokirala je u petak svoje obožavatelje kada je objavila na društvenim mrežama da su se ona i Nenad Tatarinov razveli. U objavi na Instagram Storyju napisala je kako su odlučili krenuti 'svatko svojim putem', no da i dalje žive u obiteljskom ozračju.

- Razvod je već neko vrijeme iza nas - objavila je Maja.

Nenad Tatarinov je za 24sata istaknuo kako je Maja to 'vrlo transparentno iznijela' i da se tu više nema 'puno reći'.

'Razvod je davno iza nas'

- Mi smo i dalje u odličnim odnosima, kao što i sami možete vidjeti. Ipak nas veže naša velika ljubav prema sinu. Zajedno i putujemo, a to ne možete ako se s nekim ne slažete dobro. Razvod je davno iza nas, samo smo se sad dogovorili da to Maja i javno obznani i stane na kraj svim pričama - rekao nam je Nenad.

Na pitanje je li to bio razlog promjene imena tvrtke iz Majushka u Fun Animation, i promjene adrese, kaže: 'Ma nema to nikakve veze. Sve smo mi to dogovorili na vrijeme i prije svega ovoga. Poslovanje i dalje ide odlično i to je to'.

S obzirom na to da Nenad o Maji priča s puno ljubavi i poštovanja, pitali smo što je onda uzrok razvoda, kada im je sve i dalje skoro kao prije: 'Pa to vam je danas moderno i jedan vrlo pragmatičan čin. Eksplozija emocija je i dalje tu prema djetetu'.

'I dalje smo obitelj'

Maja je u svojoj objavi također navela kako su razvod postigli sporazumno i mirno, 'bez drame i suza' te istaknula da je iz njihove ljubavi ostalo 'milijun prekrasnih uspomena', kao i ono najvažnije - njihovo dijete zbog kojeg 'zauvijek ostaju tim'.

- I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno - napisala je te zamolila za poštivanje privatnosti dok nastavljaju 's novim poglavljem života'.