Neno Belan oživio zaboravljene hitove: 'Na neki način, publika je sama složila koncert...'
Projekt B-Sides Nene Belana donosi drugačiji koncertni doživljaj – umjesto standardne set-liste najvećih hitova, publika sluša 'nepravedno zaboravljene' pjesme koje su obilježile eter, ali tek sad dobile svoje mjesto na pozornici
Neno Belan nedavno je pokrenuo novi koncertni projekt pod nazivom B-Sides, u kojem sa svojim bendom izvodi pjesme iz svoje bogate karijere koje su nekada bile veliki radijski hitovi, ali ih publika zapravo nikada nije imala priliku čuti uživo. Projekt je započeo prošlog vikenda s dva rasprodana koncerta u zagrebačkom Saxu, a reakcije publike bile su oduševljavajuće. Već na prvom nastupu moglo se vidjeti kako je Neno uspio vratiti onu opuštenost i bezbrižnost među publiku kakvu je imao na početku svoje karijere.