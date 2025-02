Neno Ninčević za 24sata o pjesmi 'Cetina' koju je izvodila Sinjska klapa na inauguraciji

Kao što je i bilo najavljeno, nakon svečane prisege predsjednika Zorana Milanovića, Sinjska klapa izvela je pjesmu 'Cetina'. Pjesmu u originalu izvodi Sinjanin Dražen Žanko, a osvojila je 1982. drugo mjesto prema stručnom žiriju na Splitskom festivalu. Autor teksta je Neno Ninčević, koji nam je priznao koliko mu je drago da je upravo ta pjesma bila izvedena na današnjoj inauguraciji.

- Pjesma o ljubavi prema domovini u kojoj nema mržnje i politike. Drago mi je što su je pjevali. Čestitam predsjedniku Milanoviću, čestitam na pobjedi, na izborima, čestitam na prisezi, apsolutno što god ima bilo kakvu funkciju podizanja hrvatskog ugleda u svijetu. Pretpostavljam da je bilo dostojanstveno, nisam gledao. No znam da je bilo tako, od srca čestitam i podržavam - kazao nam je skladatelj.

POOL: Milanovi? sve?ano prisegnuo za predsjednika Republike Hrvatske | Foto: HINA/POOL/PIXSELL

Izbor pjesme mnogima je razumljiv, budući da je predsjednik podrijetlom iz Cetinske krajine, točnije iz Glavica kraj Sinja, odakle mu je otac Stipe. Milanović je ondje u djetinjstvu provodio ljeta, stoga se smatra da je ova pjesma odabrana kao posveta njegovim korijenima.

Na pitanje je li ga tko kontaktirao oko izbora pjesme, Ninčević nam kaže:

- Ja sam čovjek iz domovine, nema me potrebe to pitati. Domovina su svi ljudi i sve stranke. Malo mi je žao što Dražen nije pjevao zajedno s klapom jer je Žanko stvarno jedan domoljubni pjevač i čovjek koji ima normalne poglede na svijet. On je zapravo kao i ja. On je umjetnik i bilo bi mi drago da je i Dražen izveo pjesmu, mislim da bi mu to puno više značilo nego meni - govori nam te dodaje:

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

- Da nismo on i ja tu pjesmu stvorili prije nekoliko desetaka godina, danas ne bi to klapa ni pjevala. Sinjsku klapu bezgranično poštujem i stvarno su savršeno to izveli - kaže nam.

Prisjetio se i vremena kada je pjesma nastala.

- Znači ja sam autor stihova, a Dražen autor skladbe. To je zapravo pjesma koja je opstala, koja je danas ultimativni hit na svadbama, na nekakvim priredbama. Međutim ona prvih godina nije pokazivala nikakve znake da bi se mogla pretvoriti u vječnu pjesmu. Znači, što kad pišete morate imati jedno ljubav i povjerenje da će pjesma napraviti svoj put - zaključio je Ninčević.

Foto: IVC

Ovo su stihovi pjesme 'Cetina':

Sa Dinare potekla bistra voda studena

Pa se poljem razlila, Cetina

Vodu cura molila da dragog ljubila

Pa joj pjesmu najljepšu pjevala

Oj Cetino rode, daj mi malo vode

Da se duša napije tvoje vode studene

Oj Cetino rijeko, moj je dragi preko

Pjesmu moju ne čuje, pusti njega do mene

Sa Dinare potekla bistra voda studena

Pa se poljem razlila, Cetina

Vodu cura molila da dragog ljubila

Pa joj pjesmu najljepšu pjevala