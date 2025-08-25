Obavijesti

'IZ KUPAĆEG U SNIJEG'

Neobično! Pogledajte koju je destinaciju Ana Maras odabrala za 'ljetovanje': 'Prava zima!'

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 1 min
Neobično! Pogledajte koju je destinaciju Ana Maras odabrala za 'ljetovanje': 'Prava zima!'
Foto: Instagram

Ana Maras dijeli svoje ljeto s obožavateljima na društvenim mrežama. Nakon ljetovanja na Visu i dalmatinskoj obali, glumica se zaputila neobičnim putem sjevera.

Hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica, Ana Maras Harmander, šokirala je obožavatelje odabirom destinacije za ljetovanje. Na društvenim mrežama podijelila je fotografije sa krstarenja po Arktiku. Glumica se fotografirala s polarnim medvjedom i podijelila fotografije na društvene mreže.

POZNATA GLUMICA Ana iz 'Sjena prošlosti' uživala na Visu: Pozirala je u badiću...
Ana iz 'Sjena prošlosti' uživala na Visu: Pozirala je u badiću...

- Ovo je sve što sam trenutno mogla izgovoriti jer dojmova je previše. Ujutro smo vidjeli polarne medvjede, prije doručka. To se ne događa često, iako se čini kao da će ih biti posvuda. Na zodiacima izlazimo na kopno i u svakom trenu smo svjesni i obzirni, prema prirodi i životinjama. Vidjeti morževe kako se sunčaju je jedan od onih prizora koje si gledao odmalena na televiziji, poželiš im se pridružiti. Ljudi koji vode ovu ekspediciju su izuzetni u svakom pogledu, stručnjaci i znanstvenici. Teško je riječima, a i fotografijama dočarati ovu ljepotu. Nažalost, najveća opasnost, to me uvijek nauče putovanja, i dalje je čovjek - napisala je ispod objave.

Podijelila je da se nalazi blizu Nacionalnog parka Nordvest-Spitsbergen na norveškom arktičkom arhipelagu Svalbard.

Fanovi su na društvenim mrežama šokirani, ali i ugodno iznenađeni njezinim odabirom odmora.

OBJAVILA FOTKE SA SETA Ana Maras Harmander oprostila se od serije Sjene prošlosti: 'Svi smo svjesni da mora doći kraj'
Ana Maras Harmander oprostila se od serije Sjene prošlosti: 'Svi smo svjesni da mora doći kraj'

'Draga, Sjeverni pol je tvoj', 'Iz ljeta u pravu zimu', 'Ovo su čari života, svaka čast', 'Iz kupaćeg do medvjeda' - nizali su se komentari.

Foto: Instagram

Nedavno je glumica objavila i fotografije s ljetovanja na Visu i po našoj obali.

POZIRALA NAM KAO 'FANTASTIČNA' PATSY Ana Maras Harmander o ulozi u seriji 'Sjene prošlosti': Iz bijesa se prebacim u nasmijanu majku
Ana Maras Harmander o ulozi u seriji 'Sjene prošlosti': Iz bijesa se prebacim u nasmijanu majku

