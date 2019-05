Neodlučni Tonči: Ti nećeš imati ljetni hit, ali si jako pozitivan...

U četvrtoj epizodi glazbenog natjecateljskog showa 'Zvijezde-ljetni hit' na pozornici je nastupilo ... kandidata. Žiri, kao i u svakoj epizodi dosad, činili su Tonči Huljić, Petar Grašo, Nina Badrić, Branko Đurić Đura i Andrea Andrassy, a voditeljica je Antonija Blaće.

Prva natjecateljica bila je Paulina Martini (35) kojoj ovo nije prvi put da se natječe u showu. Pjevala je pjesmu Doris Dragović 'Šakom o stol' koju je posvetila svim ženama koje su ikada bile povrijeđene.

- Nije me se dojmio scenski nastup - rekao joj je Tonči.

Nakon nje zapjevao je Armin Malikić (27) pjesmu Johna Newman 'Love Me Again', a već do refrena imao je svih pet stolica gore.

- Kako je dobar. Savršen je. Obožavam ga - govorila je Andrea dok je pjevao, a Nina je pohvalila scenski nastup.

Treća po redu nastupila je Karla Ana Sabljak (18) koja je pjesmu Doris Dragović 'Ti' posvetila svim zaljubljenima. Tonči je za njezinu izvedbu imao riječi hvale.

- Briljantno, odlično, sjajna boja glasa. Ti se trebaš baviti ovim poslom - kazao je Tonči.

Potom je uslijedio još jedan muški kandidat Tadej Špeh (31) koji je pjevao pjesmu člana žirija Petra Graše '92'.

- Korektno si otpjevao pjesmu - rekla mu je Nina.

Peta natjecateljica bila je Lora Bešvir (18) koja je pjevala Adelinu pjesmu 'All I Ask'. Osim što voli pjevati, Lora ima strast prema šminkanju i jednog dana voljela bi postati vizažistica.

- Šteta je što nismo čuli ono što smo htjeli jer od dosadašnjih kandidata ti si definitivno najpodobnija da budeš ljetni hit jer doista si prelijepa. Međutim, odabrala si pjesmu koju voliš, ali to ti je preveliki zalogaj - objasnio joj je Grašo.

Na pozornicu je s ručnikom na glavi izašla Tanja Šuštić (20) i pjevala je Zaninu pjesmu 'Dodirni mi koljena'. Tanja je pogriješila tekst, iako ju je Grašo pokušavao vratiti na pravi put, ali nije uspio.

- Ti si potpuno van tonaliteta, van ritma. Mislim si 'hajde, negdje ćeš se uklopiti do kraja pjesme', ali nisi se pronašla u intonaciji - rekla je Nina.

Nakon dvije djevojke nastupila je još jedna. Ananda Đuranović (16) pjevala je pjesmu Zsa Zsa i Vanne 'Tragom tvojih tragova'. Prije glazbenog showa 'Zvijezde-ljetni hit' bila je u showu 'Zvjezdice'.

- Kreni učiti pjevati. Imaš želju, ali taj instrument još uvijek ne radi kako treba - rekao joj je Grašo.

Pjesmu Toše Proeskog i Antonije Šole 'Volim osmijeh tvoj' otpjevao je Ishak Isabegović (20) iz Tuzle.

- Ništa nije specifično - opisao je njegov nastup Tonči, dok je Đuro primijetio da je Isak osmislio novi ples.

Grašo mu je dao drugu šansu i predložio da otpjeva ono što voli najviše, a Isak se odlučio otpjevati a capella pjesmu Hanke Paldum 'Mojoj majci'.

- Pa o čemu mi pričamo. Ovo pjevaj ako prođeš dalje. U ovom zvučiš savršeno - rekla mu je Nina.

Studentica komunikologije Sara Drobec (21) pjevala je pjesmu Elle King 'Ex's&Oh's'. Podignula su se tri članaka žirija.

- Mene nisi oduševila pa nisam ustao - komentirao je Đuro.

Potom je nastupio vozač Ubera Zack Benjamin Lenkgert (46) koji je otpjevao pjesmu 'Džuli' posvećenu velikoj ljubavi.

- Znaš da nećeš pobijediti u ovom showu, znaš da nisi osoba koja treba pjevati ljetni hit... Nije bilo to za četiri stolca nego za tri, ali si pozitivna osoba koja na ovaj način slavi Boga i to je za svaku pohvalu - iskren je bio Tonči.

Prijateljice kandidatkinje Lore Bešvir, Ema Žiher (18) pjevala pjesmu glazbenika Sie 'Titanium'. Tonči je odmah pretpostavio da će biti dobro.

- Rekao sam ti. Kad ih čujem kako govore, znam što mogu - rekao je Tonči Graši dok je Ema pjevala, ali je naglasio da nije artikulirano te je naposljetku spustio stolicu. S njim se složila i Nina.

Posljednji je nastup Ivan Vidović (20) koji na YouTube kanalu snima 'covere' pjesama. Otpjevao je pjesmu Toše Proeskog 'Još uvijek sanjam da smo zajedno', a svirao je i gitaru.

- Spasilo me kad si prestao lupetat po toj gitari. Pojela je tvoj glas. Više ti je odmogla nego pomogla - rekao je Tonči, a potom mu je rekao da je odličan.

- Opći dojam tebe kakav jesi, tvoga stylinga i gitare je apsolutno utjecao da ovo bude odlično. Ne mogu te zamisliti da si otpjevao ovu pjesmu na stalku - komentirao je Grašo.

- Ti si med medeni. Ja ne znam tko će tebi odoljeti. Ja ljetni hit zamišljam baš ovako - rekla je Nina.