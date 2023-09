'Neplanirano sam zatrudnjela, a liječnicima sam dala lažno ime. Ne želim se sramiti pobačaja...'

Američka glumica Kerry Washington (46) uskoro će objaviti memoare 'Thicker Than Water', u kojima se prisjetila svojih 20-ih i teških trenutaka.

U memoarima je po prvi put progovorila o odluci da pobaci kada je bila u 20-im godinama i kad je tek počela s karijerom. Rekla je i kako je sve to držala u tajnosti jer nije htjela naškoditi svom radu. Kerry je ispričala kako je nakon filma 'Save the Last Dance' u kojem je glumila 2001., neplanirano zatrudnjela. Njena odluka da pobaci nije joj bila laka i zbog nje je osjećala sram, ali je tada osjećala da to mora napraviti.

Dodala je i kako je liječnicima dala lažno ime jer nije htjela da to utječe na njenu karijeru u glumi.

- Jednostavno ne želim da moj pobačaj bude na popisu stvari kojih se sramim. Ova je priča imala toliko veze s mojim razumijevanjem sebe i svijeta dok se moja karijera razvijala. Nalazimo se u trenutku kada je jako važno govoriti istinu o našim reproduktivnim izborima jer nam se neki od tih izbora oduzimaju - rekla je glumica za People pa dodala:

