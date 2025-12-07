Neponovljivi Filmmusicorkestar u Histrionskom domu u srijedu slavi veliki deveti rođendan

Sjajni zagrebački Filmmusicorkestar ovog prosinca na sebi svojstven način slavi svoj 9. rođendan. Ovog puta na daskama Histrionskog doma, u srijedu, 10. prosinca. Podsjetimo, sve je počelo spontanim pozivom Zorana Predina da mu se pridruže na njegovom tradicionalnom humanitarnom Božićnome mini koncertu u Zagrebu, gdje su prvi put publici predstavili repertoar filmskih uspješnica.

Stotine koncerata su iza njih, od Makedonije do Slovenije, a snažan dojam ostavili su na sve koji vole film i glazbu, što su oni na pozornici sjajno "sljubili". Ima tu i sevdaha, jazza, raznih stilova i žanrova, a svime to dobro već godinama "kormilari" jedan od osnivača, Admir Ćulumarević.

Foto: PROMO

- Teško je odabrati koji je od stotina koncerata baš onaj koji se pamti, ali ipak bih izdvojio dva: onaj u sarajevskome Kamernom teatru, gdje se danima prije koncerta tražila karta više, i onaj u Izoli, gdje nas je publika vraćala na scenu četiri puta - govori nam Admir.

Voli on porazgovarati s publikom, daje to posebnu draž njihovim nastupima, a ovaj je slavljenički koncert uvod i u njihovu okruglu godišnjicu, za što će opet spremiti nešto nesvakidašnje. No vratimo se koncertu u Histrionskom domu 10. prosinca. Društveni, kakvi već i jesu, pozvali su i nekoliko gostiju da im se pridruže na pozornici. Među njima su Nina Kraljić, veseli Sakupljači perja, Jasna Luna Jozić te svestrana multiinstrumentalistica Stela Rade.

- Bit će još nekih iznenađenja - najavio je Ćulumarević.