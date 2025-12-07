Obavijesti

LIJEPA OBLJETNICA

Neponovljivi Filmmusicorkestar u Histrionskom domu u srijedu slavi veliki deveti rođendan

Piše Davor Lugarić,
Foto: Tomislav Miletić/PIxsell

Sve je počelo spontanim pozivom Zorana Predina da mu se pridruže na njegovom tradicionalnom humanitarnom Božićnome mini koncertu

Sjajni zagrebački Filmmusicorkestar ovog prosinca na sebi svojstven način slavi svoj 9. rođendan. Ovog puta na daskama Histrionskog doma, u srijedu, 10. prosinca. Podsjetimo, sve je počelo spontanim pozivom Zorana Predina da mu se pridruže na njegovom tradicionalnom humanitarnom Božićnome mini koncertu u Zagrebu, gdje su prvi put publici predstavili repertoar filmskih uspješnica.

Stotine koncerata su iza njih, od Makedonije do Slovenije, a snažan dojam ostavili su na sve koji vole film i glazbu, što su oni na pozornici sjajno "sljubili". Ima tu i sevdaha, jazza, raznih stilova i žanrova, a svime to dobro već godinama "kormilari" jedan od osnivača, Admir Ćulumarević.

Foto: PROMO

- Teško je odabrati koji je od stotina koncerata baš onaj koji se pamti, ali ipak bih izdvojio dva: onaj u sarajevskome Kamernom teatru, gdje se danima prije koncerta tražila karta više, i onaj u Izoli, gdje nas je publika vraćala na scenu četiri puta - govori nam Admir.

Voli on porazgovarati s publikom, daje to posebnu draž njihovim nastupima, a ovaj je slavljenički koncert uvod i u njihovu okruglu godišnjicu, za što će opet spremiti nešto nesvakidašnje. No vratimo se koncertu u Histrionskom domu 10. prosinca. Društveni, kakvi već i jesu, pozvali su i nekoliko gostiju da im se pridruže na pozornici. Među njima su Nina Kraljić, veseli Sakupljači perja, Jasna Luna Jozić te svestrana multiinstrumentalistica Stela Rade.

- Bit će još nekih iznenađenja - najavio je Ćulumarević. 

