'Nepristojni ste, nisam trudna. Ni prije mi trbuh nije bio ravan'

Glumica se požalila na društvenim mrežama kako je mnogi ljudi ispituju je li trudna. Smatra to nepristojnim, no ne dozvoljava da takva pitanja utječu na to da se osjeća dobro

<p>Glumica <strong>Marijana Mikulić </strong>(38) na društvenim mrežama nerijetko objavljuje trenutke iz svojeg privatnog života. Ne ustručava se napisati i izjasniti se o onome što joj smeta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Marijanom</strong></p><p>Požalila se kako je mnogi ljudi ispituju je li trudna. Tvrdi kako bi bilo pristojno da prestanu s takvim pitanjima. </p><p>- Bilo da se radi o ljudima koje srećem u parkiću, bilo slučajni prolaznici koji u prolazu srdačno čestitaju i zažele da ovaj put bude curica. Prestanite očekivati od žena da budu po vašim standardima - građene, raspoložene, ili što god. Ja nisam ni prije trudnoća bila manekenka ni imala ravan trbuh, a nakon tri trudnoće stanje se, vidi čuda, nije promijenilo. To me nije spriječilo da upišem i završim fakultet, da snimam hrpu serija, filmova, da se udam, rodim. Ej, trbuh me nije spriječio u tome - započela je svoju objavu.</p><p>Dodala je kako je ničija nepristojnost neće spriječiti da se osjeća dobro i da bude zadovoljna. </p><p>- Svaka od nas ima hrpu kvaliteta vezanih i nevezanih za naš izgled. Muškarce se rijetko tako stigmatizira. E pa prestanite više žene pitati, gurati, etiketirati, a i zabadati nos gdje mu nije mjesto. Ako i jesam trudna reći ću to kada i kome budem ja htjela - zaključila je Marijana. </p><p>U komentarima je dobila mnoštvo poruka podrške od svojih pratiteljica.</p><p>- Bravo. I ja to svakodnevno prolazim, bombardiraju me takvim pitanjima. Potpisujem sve što si rekla, prava si žena - pisale su joj. </p>