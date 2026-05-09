Nered: Loud Stage je ogroman projekt, puno više od showa

Jedan od najpoznatijih domaćih repera Marko Lasić Nered krajem travnja je proslavio 47. rođendan zanimljivim potezom. Na svoj veliki dan objavio je novi album te je tim povodom najavio trilogiju 'Rap se vraća doma', kojom publiku uvodi u novo poglavlje svoje glazbene priče.

Riječ je o projektu kojim se vraća prepoznatljivom zvuku i stilu po kojem ga publika pamti, ali u modernijem izdanju. U razgovoru nam je otkrio kako je došao na ideju da rođendan ne slavi klasično, zašto se odlučio na trilogiju umjesto singla te što publika može očekivati od novog albuma.

- Svi dođu u tu fazu kad se rođendani više ne slave, ali mi smo već neko vrijeme kreativno u studiju i završavamo pjesme za koje mislim da trebaju izaći. Stalno slušam kako je bilo prije i da publika želi starog Nereda - možda iz sentimenta. Zato sam odlučio za rođendan pokloniti upravo to: starog Nereda i trilogiju kojom najavljujem album ‘Rap se vraća doma’ - ispričao nam je Nered te je otkrio zašto se odlučio baš na trilogiju spotova, a ne klasičan singl.

- Zato što iskreno nisam znao koja mi je stvar bolja pa mi je ovako bilo lakše. Ali trilogija je prije svega zbog kontinuiteta. Danas je sve ubrzano, pažnja publike sve je kraća, pa singlovi moraju biti konkretniji i izlaziti bez velikih pauza da bi ih ljudi prihvatili. Ovako sve ima svoj slijed i priču - kaže nam glazbenik, koji je inače važan dio projekta Loud Stage, prvoga hrvatskoga digitalnog talent showa.

Nered je inače kreator i producent projekta te vodi čitavu priču s diskografske i poslovne strane. Otkrio nam je koliko je trebalo od ideje do realizacije.

- Svi moji projekti planirani su barem godinu dana unaprijed, a Loud Stage je stvarno ogroman projekt. To je puno više od natjecanja, to je potpuna podrška karijeri. Riječ je o prvom hrvatskom diskografsko-digitalnom glazbenom talent showu koji traži novu zvijezdu. Tijekom 12 epizoda i šest mjeseci natjecanja okupljamo mlade talente iz cijele Hrvatske i dajemo im priliku da izgrade karijeru uz podršku iskusnih producenata, mentora i glazbenih stručnjaka - ističe Nered.

Kaže i kako je ono što ih razlikuje od ostalih činjenica što priča ne završava finalom.

- S natjecateljima radimo i dalje, pružamo im kompletan produkcijski i diskografski support, od snimanja pjesama i spotova do razvoja brenda i prisutnosti na tržištu. Vjerujemo da se karijere ne stvaraju preko noći nego kroz rad, podršku i zajedništvo. Upravo to nas diferencira od svih drugih, mi se ne bavimo samo formatom nego izvođačima. Njihov uspjeh je naš uspjeh. Pobjednik osvaja produkcijski paket vrijedan 100.000 eura, a publika na društvenim mrežama ima moć sudjelovati u njegovu putovanju od prvog nastupa do zvjezdanog trenutka. Loud Stage je više od showa. To je zajednica, pokret i nova generacija hrvatske glazbe - zaključio je.

Ideja o nagradi od 100.000 eura proizašla je iz želje da pobjedniku daju stvarnu priliku za karijeru, a ne samo titulu.

- Ne radi se o klasičnoj novčanoj nagradi nego o kompletnom produkcijskom i diskografskom paketu; od snimanja pjesama i albuma do videospotova, rada s vrhunskim producentima, razvoja brenda te PR-a i marketinga. Drugim riječima, pobjednik dobiva cijeli sustav iza sebe i sve što mu je potrebno da iz talent showa prijeđe u ozbiljnu, dugoročnu glazbenu karijeru - komentirao nam je Nered.

Novim glazbenicima koji tek kreću u poslovnu avanturu poručio je da budu strpljivi i uporni jer u poslu kojim se žele baviti nema uspjeha preko noći.

- Talent je važan, ali nije dovoljan. Ključ su rad, disciplina i spremnost na stalno učenje i razvoj, i glazbeno i kao osobe - dodao je. U njegovu životu najveća podrška mu je supruga.

- Ona drži sva četiri zida kuće i uvijek je tu kad treba. Bez nje ne bih sigurno bio to što danas jesam - istaknuo je glazbenik.