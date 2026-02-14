Neredove riječi supruzi Jeleni na Valentinovo mnoge su ganule

Ja i ljubav, to je oduvijek bila tiha borba. Jer istina je, još uvijek učim voljeti samog sebe. A dok to učim, život mi šalje ljubav kao lekciju. Nekad nježnu. Nekad bolnu. Ali uvijek iskrenu. Tim je riječima Marko Lasić Nered započeo objavu koja se na Valentinovo izdvojila iz mase. Dok se Instagram punio buketima, srcolikim balonima i očekivanim porukama, kod glazbenika i producenta sve se svelo na fotografiju sa suprugom Jelenom i nekoliko rečenica koje su rekle više od velikih gesta.

- Svaka ljubav nas oblikuje. Ogoli nas. Natjera da pogledamo svoje slabosti i da budemo bolji nego jučer. Ali postoji jedna ljubav ..

koja nije samo partner kroz život. Nije samo navika. Nije samo osjećaj. Ona je dar. Dar koji te podsjeti tko si kad zaboraviš. Dar koji te digne kad padneš. Dar koji te tjera da rasteš. Ako imaš takvu ljubav .. čuvaj je. I radi na sebi da je zaslužiš svaki dan. Sretno Valentinovo - dodao je Nered.

Komentari su se samo nizali: 'Vas dvoje', 'Jelena je sve', 'Jako lijepo'...

Foto: Instagram

Producent i glazbenik ovih se dana oporavlja od ozljede koju je zaradio zbog svojeg psa.

- Tek sam ga nabavio. Išli smo po njega u uzgajivačnicu u Poljsku. Ima šest mjeseci i vrlo je sladak. Mi smo već poznati po ljubavi prema životinjama. Uz psa, doma imamo dvije mačke te četiri leteće vjeverice - rekao nam je.

Tijekom treninga socijalizacije s američkim bullyjem XXL imena Draco, Neredu je puknula tetiva bicepsa.

- Draco ima 50-ak kila te smo na vježbi socijalizacije učili kako ga pravilno podignuti na stol kod veterinara. On se u tom trenu izvrnuo, na ruci mi je napravio polugu i tad mi je puknula tetiva bicepsa. Završio sam na operaciji, koja je dobro prošla i sad je sve u najboljem redu - opisao je.

Foto: Privatni album

Unatoč ozljedi, Nered ne staje. Sudjeluje u pripremama novog digitalnoga glazbenog talent showa 'Loud Stage', u kojem je član glazbenog žirija, uz Tomu in der Mühlena, Jelenu Žnidarić Zsa Zsu i Ivanu Mišerić.

- Na ideju za 'Loud Stage' došao sam isključivo iz potrebe za novim izvođačima jer u 20 godina emitiranja svakakvih talent showova Hrvatska još nije dobila novu Ninu ili novog Gibu. Mi kao diskografi želimo to promijeniti, zato smo okupili producente i napravili revolucionarni koncept koji spaja reality i YouTube - otkrio je glazbenik.

Foto: Privatni album

Prva epizoda emitira se krajem ožujka na YouTube kanalu Loud Digital, a bit će ih ukupno 12, koje će emitirati tijekom šest mjeseci. Pobjednika, osim titule, očekuje produkcijski paket vrijedan 100.000 eura te nastup na Zagrebačkom festivalu 2027., kao i rad s vrhunskim producentima i mentorima. Nered ističe i aktivnu ulogu publike kroz digitalne platforme. Projekt je zamišljen kao dugoročna platforma za razvoj izvođača, a ne klasičan televizijski talent show.

- Mi smo tu da nakon showa nastavimo raditi s njima i da nastavimo njihovu karijeru - rekao je.