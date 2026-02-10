Marko Lasić Nered digao psa od 50 kg pa završio na operaciji ruke: Pukla mi je tetiva bicepsa

Marko Lasić Nered, unatoč ozljedi, ne staje. Napisao je album ljubavnih pjesama za Kikija Rahimovskog, radi digitalni talent showa 'Loud Stage'
Glazbenik i producent Marko Lasić Nered ovih se dana oporavlja od neugodne ozljede koju nije zaradio na koncertu ili u studiju nego zbog svojeg psa.
- Tek sam ga nabavio. Išli smo po njega u uzgajivačnicu u Poljsku. Ima šest mjeseci i vrlo je sladak. Mi smo već poznati po ljubavi prema životinjama. Uz psa, doma imamo dvije mačke te četiri leteće vjeverice - rekao je poznati glazbenik.
Tijekom treninga socijalizacije s američkim bullyjem XXL imena Draco, Neredu je puknula tetiva bicepsa. Umjesto psa na stolu, kako se našalio, završio je on sam, i to na operacijskom.
- Draco ima 50-ak kila te smo na vježbi socijalizacije učili kako ga pravilno podignuti na stol kod veterinara. On se u tom trenu izvrnuo, na ruci mi je napravio polugu i tad mi je puknula tetiva bicepsa. Završio sam na operaciji, koja je dobro prošla i sad je sve u najboljem redu - opisao nam je Nered.
Ipak, mirovanje, kaže, baš i nije njegova jača strana. Posebno jer ga već u ožujku čekaju mnogobrojne obveze. Unatoč ozljedi, Nered ne staje. Trenutno sudjeluje u pripremama novog digitalnoga glazbenog talent showa "Loud Stage", u kojem je član glazbenog žirija, uz Tomu in der Mühlena, Jelenu Žnidarić Zsa Zsu i Ivanu Mišerić.
Riječ je o projektu koji se razlikuje od klasičnih talent showova jer se kandidati natječu isključivo autorskim pjesmama, a o pobjedniku odlučuje publika.
- Na ideju za 'Loud Stage' došao sam isključivo iz potrebe za novim izvođačima jer u 20 godina emitiranja svakakvih talent showova Hrvatska još nije dobila novu Ninu ili novog Gibu. Mi kao diskografi želimo to promijeniti, zato smo okupili producente i napravili revolucionarni koncept koji spaja reality i YouTube - otkrio je Nered.
Prva epizoda emitira se krajem ožujka na YouTube kanalu Loud Digital, a bit će ih ukupno 12, koje će emitirati tijekom šest mjeseci. Pobjednika, osim titule, očekuje produkcijski paket vrijedan 100.000 eura te nastup na Zagrebačkom festivalu 2027., kao i rad s vrhunskim producentima i mentorima. Nered ističe i aktivnu ulogu publike kroz digitalne platforme. Projekt je zamišljen kao dugoročna platforma za razvoj izvođača, a ne klasičan televizijski talent show.
- Mi smo tu da nakon showa nastavimo raditi s njima i da nastavimo njihovu karijeru - rekao je.
Posebno se veseli dolasku Harisa Rahmanovića Prikija, producenta čiji je rad obilježio zvuk najuspješnijih regionalnih izvođača i projekte koji su ostvarili globalne rezultate, a sad će raditi upravo na ovom showu. Prijave za "Loud Stage" traju do 15 veljače.
- Već se prijavilo 350 kandidata. To su fenomenalni mladi ljudi. Ima ih od 16 pa do negdje 29 godina starosti. Jedva čekam da ih čujete, stvarno su posebni svi redom - kaže Nered.
Osim toga, Nered je nedavno napisao kompletan album ljubavnih pjesama za Kikija Rahimovskog. Prvi singl "Putnik" već je ušao u selekciju ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala. Priča je to o autorskom povratku, emociji i suradnji.
- Bila mi je velika čast pisati za njega jer je dio te loze kao njegov otac, koja je kulturna baština Hrvatske i općenito glazbe. Kiki ima prekrasan glas i mislim da su te balade u pop rock izdanju koje sam mu napisao pun pogodak - kaže glazbenik.
