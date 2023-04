Neriješenim rezultatom čekamo nastavak igre: Može li plavi tim pobijediti unatoč podjelama?

U emisiji 'Survior' su nikad napetiji odnosi, a plavo pleme je protiv crvenog igralo igru za plemenski imunitet.

Nakon što su dan prije izgubili, polagali su svu nadu u to da će im u novoj rundi natjecanja sreća biti više naklonjena. Međutim, narušeni međuljudski odnosi možda im najviše stoje na putu da iz ove igre izađu kao pobjednici.

Foto: NOVA TV

Napetost unutar plavog tima je porasla, posebice jer Denis, koji je osvojio ogrlicu osobnog imuniteta, mora odabrati jednu osobu za eliminacijsku igru.

Foto: NOVA TV

Na samom početku zahtjevnog poligona natjecatelje su čekale dvije lopte napunjene s vodom koje su morali prenijeti do određenog mjesta na terenu. Potom su kroz niz prepreka morali doći do kraja poligona gdje su ih čekala mala kolica na koja su morali postaviti kocke s brojevima koje su morali pažljivo dovesti do kraja stola, tako da sve kocke ostanu na mjestu. Zatim su njih i ostatak kocki morali poredati brojevima do sedam te podići zastavicu.

Foto: NOVA TV

Igra je završila tijesnim rezultatom pet naprama pet, a pobjednika ćemo tek otkriti u novoj epizodi.

Foto: NOVA TV

Denis je u prošlom natjecanju za imunitet osvojio ogrlicu koja ga štiti od nominacija, ali mu pruža i mogućnost da izabere jednu osobu koja ide direktno u igru za eliminaciju.

Foto: NOVA TV

Najčitaniji članci