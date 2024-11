Nermin ne jede svinjetinu, ali je Kristinu nagradio desetkom: 'Dao bi joj i više, bilo je divno'

Poduzetnica Kristina Musulin otvorila je ovotjednu 'Večeru za 5'. U svom domu u Petrinji ugostila je Mariju, Ivu, Katarinu i Nermina, a oni su je za jela nagradili s visokih 39 bodova. Iako Nermin ne jede svinjetinu, domaćica ga je oduševila večerom i atmosferom, pa je podigao 10 bodova.

- Sve je bilo predivno, od predjela do deserta, atmosfera također, da je bilo više, dao bi više - poručio je. Devetku je udijelila samo Iva, kojoj je desert bio presladak i obilan.

Kristina je pripremu večere započela glavnim jelom 'Ribbe', iza kojeg se krila svinjetina koju Norvežani jedu za Božić.

- Svinjska rebarca me nikad nisu zanimala jer sam odrastao u društvu koje to ne zanima. Ne znam kakvog je to izgleda i okusa - komentirao je Nermin.

Uz rebarca, pripremila je Kristina i jabuku te kupus. Nakon kompleksnog glavnog jela, okrenula se desertu 'Cuatro Leches'.

- To bi bilo... četiri mlijeka - zapitala se Marija.

- Zanimljiv mi je viski, moglo bi to biti u desertu, možda se i proveselimo na desertu - nasmijala se Katarina.

Uskoro je potvrdila da će u kolaču biti i viski.

- Volim sočne deserte - ponadala se Marija da će Kristinina slastica biti baš takva.

Za kraj, ekipa je krenula na toplo predjelo - 'Pierogi'.

- Ovo je talijansko predjelo, ne znam, vjerojatno unutra ima i luka i jabuke - kroz smijeh je otkrio Nermin.

- Mislim da će dinstati špek i luk s nečime - zaključila je, pak, Katarina.

Ekipa se uskoro okupila, a Kristina ih je dočekala uz prigodne aperitive. Po dolasku, Katarina je otkrila da poznaje Kristinu, no ekipa se uskoro složila u ocjeni da to neće utjecati na međusobna bodovanja.

- Domaćica je top - uskoro je pohvalio Kristinu Nermin.

Ekipi je ponudila travaricu, orahovac s čokoladom, male koktele i sok od jabuke.

- Pila sam prirodni sok od jabuke, netko treba biti crna ovca - kroz smijeh je otkrila Marija, a Katarina je pohvalila koktel.

Uskoro je pred ekipu stiglo predjelo.

- Izgled predjela je bio restoranski, primamljivo - komentirala je Marija.

- Boje, izgled, urednost, sve je nadmašilo moja očekivanja - dodala je Katarina.

Nermin je uskoro otkrio da ne jede svinjetinu, a Kristina se rastužila jer nije znala da je to čeka. Uskoro je domaćica složila Nerminu zasebno predjelo - salatu sa sirom.

- Nisam zamjerio, iznijela je zamjensko jelo i prezadovoljan sam time, ne mogu ništa zamjeriti - komentirao je mladić.

- Skeptična sam bila oko predjela, ali ispalo je ok, fino je bilo - zaključila je Iva.

Idući je pred ekipu stigao 'Ribbe'.

- Izgled je bio restoranski, stvarno se potrudila oko vizualnog dijela jela - pohvalila je Katarina prijateljicu.

- Činilo mi se sve dobro - dodao je Nermin.

- Rebarca su bila sočna, ukusna, kožica je bila hrskava, top", komentirala je Iva. "Umak je odlično išao uz krumpir - zaključila je Marija.

Stigao je posljednji desert. Pohvale su stizale sa svih strana - zbog izgleda, no okusom je desert podijelio ekipu.

- Porcija je bila malo veća, nisam mogla sve pojesti. Ukusno je bilo - komentirala je Marija.

- Pun pogodak - dodala je Katarina.

Svima je domaćica za kraj udijelila prigodne poklone, a onda im je zasvirao tamburaški sastav 'HoPa CuPa'.

- Atmosfera je bila izvanredna, omogućila nam je Kristina odlučnu zabavu - zaključila je Katarina o večeri.

- Bila je top, lijepo nas je ugostila, večera top, ambijent prekrasan - pohvalio je i Nermin večeru.

