Nestali TV kuhar Dejan purger je po baki: 'Skuhao' si je zatvor

Beograđaninu sa zagrebačkom adresom, kuharu Dejanu Markusu (44), gubio se svaki trag od 7. veljače, a onda se dogodio filmski preokret - doznalo se da je zapravo u zatvoru.

Svoju zagrebačku priču počeo je 2012. godine, kad je ovaj purger po baki poslom došao u našu metropolu. Dotad je živio u Beogradu i bio menadžer beogradskog Hotela Palace.

Prije dvije godine otvorio je prvi butik knedli, Servus, u Oktogonu, a pokrenuo je i vinoteku The Wine u Vlaškoj ulici. U hrvatskim kulinarskim i gastronomskim vodama bio je rado viđen i odlično su ga prihvatili, ali ističu da nije do kraja pokazao sve svoje sposobnosti, da se nije profilirao kao kuhar.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kad se nakon knedli “bacio” na vino, ističu vrsni hrvatski kulinari, izašlo je na vidjelo koliko se dobro snalazi u tom području. Kažu nam i kako je puno putovao, što danas, nakon uhićenja, gledaju potpuno drugim očima. Nekoliko godina živio je na zagrebačkim Sveticama, a u zadnje vrijeme na Trešnjevci. Kažu da nije bio u vezi, a da nije u Zagrebu imao niti rodbine. Opisuju ga i kao zabavnog, veselog i uvijek spremnog pomoći...

Markus se proslavio u srpskoj kulinarskoj emisiji “Kuvati sa srcem”, gdje se pojavio u više od 1900 epizoda, a gastro emisija prikazivala se na RTS-u. Koliko je to bila rado gledana emisija govore i komentari gledatelja, koji se rado prisjećaju omiljenog showa.

- To su vodili novinar Velimir Dejanović Veca i kuhar Dejan Markus. I uvijek su imali jednoga gosta, bio on iz svijeta novinarstva ili estrade ili na bilo koji drugi način poznat javnosti - pisali su ljudi na društvenim mrežama. Nakon što su članovi obitelji shvatili da se ne javlja, zabrinuli su se jer su znali da mu to nije svojstveno.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Sestra Jelena Markus na društvenim mrežama je objavila kako traži brata. U međuvremenu je prijavila i nestanak policiji, a onda je uskoro objavila kako je Dejan pronađen. Ipak, dodala je kako ne može ništa više otkriti, odnosno kako ni sama ne raspolaže s više informacija. Tad se, dakle, saznalo gdje trenutačno boravi - u slovenskom zatvoru. Jutarnji list piše kako je ondje završio jer su mu u autu pronašli tri litre amfetamina u bocama. Odmah je priveden, a s obzirom na to da je riječ o stranom državljaninu, odredili su mu pritvor.

- Uhićen s drogom? Ne mogu vjerovati da bi moj brat bio tolika budaletina. Pa on ni ne puši. Život nam se pretvorio u rasulo - rekla je u šoku Markusova sestra za Jutarnji list.

