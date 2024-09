Nešto drugačija Halle! Glumica šokirala: 'Pa koji je ovo vrag?!'

Glumica Halle Berry (58) je osim po svojim ulogama poznata i po svojoj ljepoti i figuri, koju se ne srami često pokazivati na društvenim mrežama. No ovog puta je svoje pratitelje pomalo šokirala novim fotografijama. Na njima je Halle bez šminke, pomalo raščupane kose, no ono što je privuklo pažnju bili su njezini dlakavi pazusi.

Foto: Instagram

- Jedna od najkompleksnijih uloga koje sam imala zadovoljstvo utjeloviti - napisala je, između ostalog, Halle na društvenim mrežama te dala do znanja da su dlake ispod pazuha našle samo zbog filma 'Never Let Go'. Radi se o hororu o preživljavanju u kojem Halle glumi Mommu, a koji se nedavno počeo prikazivati u SAD-u.

Neke je glumica načas prepala te su pomislili da Halle zaista ima dlakave pazuhe.

'Koji je ovo vrag?', 'Nisam baš velik fan dlaka ispod pazuha kod žena', 'Stisnulo me u srcu kada sam vidio dlake, skoro mi je uništeno cijelo desetljeće koliko sam zaljubljen u Halle!', pisali su neki.

Foto: Instagram

Drugi su pak shvatili odmah o čemu se radi te pohvalili glumicu na hrabrosti da pristane na takvu transformaciju radi uloge.

'Ono što volim je što se ne bojiš ne biti glamurozna cijelo vrijeme. Ima nekih glumica koje žele biti stalno prekrasne, a nemaju taj glumački raspon. I u strašnim filmovima žele biti seksi', poručili su drugi.

Osim filma 'Never Let Go', u kolovozu je izašao još jedan film s Halle Berry, i to na Netflixu. Radi se o filmu 'The Union' u kojem glumi s Markom Wahlbergom, a koji se snimao i u Istri 2022. godine.