Nova sezona popularnog reality showa 'Ljubav je na selu' počinje u nedjelju, a jedna od najslavnijih kandidatkinja svakako je Nevenka Bekavac (43). Ljubav s 'farmerom' nije pronašla, no zaljubila se u umirovljenog nosača kofera Zvonu Petričevića (46) iz Sinja. Upoznali su se Međugorju na hodočašću, a Zvone ju je osvojio na prvu iako krivo joj je što joj nije odmah priznao da je bio oženjen.

U braku su četiri godine. Ovu nedjelju slave godišnjica braka. Zvone je obećao svoju suprugu Nevenku počastiti ručkom.

- Janjetinu ne bi. Možda ribu. Nešto vegetarijansko svakako, da budem fit do ljeta - kaže nam Nevenka. I dalje vodi bitku s kilogramima. Neve smatra da ju je brak promijenio fizički jer puno radi.

- Kuham, čistim, perem. A Zvone? Eno ga u kući, u penziji je - kaže nam Neve. No Neve se ne predaje pa se uhvatila trčanja. Svaki dan, kaže, trči na atletskoj stazi.

- Trčim po sat vremena. Malo hodam, malo trčim, malo se istežem. Ima i drugih ženskih tako na stazi. Nosim tajice, dašta, iako dosadile su mi, tila bi malo nosit farmerice i suknje, ali nemam di - kaže nam Neve. Na estetski zahvat ne bi otišla.

- Bi jedino ako vježbama ne bi uspila vratit liniju. Dok mislim da nešto sama mogu promijenit ne bi. Ne mislim da su se ženske koje su bile na tome uljepšale. Gledam ova, gledam ona povećala grudi. Šta ju je to usrećilo? Kad te neko voli, voli te i debelu i mršavu, i sa šminkom i bez šminke. Uostalom kad voliš sebe vole te i drugi. Privlačiš kad si sretan u životu - smatra Nevenka.

Pomalo joj je, kaže, dosadno otkako je nastupila pandemija korona virusa jer ne može putovati. Prije bi otišla kod rodbine u Njemačku i Hercegovinu, no sad jedva ode do Splita. Nevenka traži i posao. Prije nekoliko godina završila je tečaj za konobaricu, no nije našla posao.

- Voljela bi naći posao da u njemu uživam. Sve šta radiš priko volje je bezveze. Normalno da su bitne i pare, ali želim posao koji će me ispunjavati - govori Neve. U četvrtak slavi i 44. rođendan. Zvone joj je obećao kupiti tortu.

- Parfema imam dovoljno. Iako mislila sam neki veš. Ne donji, toga imam. Tila bi malo obnovit garderobu - smije se Nevenka. Neve kaže da joj je u braku dobro, iako priznaje da je moglo biti i bolje.

- Mogla sam se i ja bogato udati kao ostale missice. Ali eto nisam. Nema veze. Kad se slažeš s nekim pare nisu bitne - priča nam Nevenka. Voljela bi se opet okušati u manekenstvu.

- Šta će mi bit kasno. Nikad nije kasno. Da počinjem ispočetka da, ali samo bi se tribala podsjetit svega. Hodanja, poziranja... Gledala sam ženske i starije od mene u Jokera kako nose modne revije. Mogla bi i ja tako. Samo ne bi tila nosit prozirno, ne sviđa mi se to. Ali ovako majice i farmerice, haljine, zašto ne - govori nam Nevenka.

Od malena je htjela biti manekenka. Otac je mislio da će biti pjevačica, no ona je htjela šetati modnom pistom. Kao mala lijepila je slike slavnih manekenki na zid. Uzor joj je bila Cindy Crawford.

- Eto opet sam završila na TV-u. Haha. Opet bi se ja prijavila u ‘Ljubav je na selu’, no ne mogu jer sam udata. Ali tko zna šta će biti - smije se Nevenka. Neostvarena želja joj je i napraviti još jednu tetovažu. Htjela bi tetovirati kockice i zvjezdice jer voli igre na sreću. Nevu se može zateći i u kockarnici.

- Nije da volim kockat, ali volim se zabavit malo. Želim ispunit život, da mi nije dosadno. Volila bi više putovat, ali ne možeš sad zbog korone. Prije svega volila bi nać dobar posao, volila bi se i vratit manekenstvu. Ne volim da mi je dosadno - zaključila je.