Netflix je objavio naslove novih epizoda serije 'Stanger Things'

Serija 'Stranger Things' koja je osvojila preko 80 svjetskih nagrada vraća se na velike ekrane s petom sezonom. Osim što je najavio premjeru, Netflix je objavio i imena osam novih epizoda za 2025. godinu.

Naslovi epizoda pete sezone su: “The Crawl,” “The Vanishing of _____,” “The Turnbow Trap,” “Sorcerer,” “Shock Jock,” “Escape From Camazotz,” “The Bridge” and “The Rightside Up.”

Millie Bobby Brown prvi se put u ulozi 'Eleven' pojavila sa samo 12 godina, a od uloge će se oprostiti s proslavom 21. rođendana. Uz nju, u glavnoj postavi ostaju: Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Natalia Dyer i Charlie Heaton, a glumačkoj obitelji pridružuju se i Nell Fisher, Jake Connelly te Alex Breaux.

Prva epizoda serije "Chapter One: The Vanishing of Will Byers" izašla je još u srpnju 2016. godine, što znači da će nove epizode izaći nakon skoro jednog desetljeća. Završetak četvrte sezone ostavio je gledatelje u neizvjesnosti s 'Vecninim' otvaranjem prolaza do Upside down svijeta, vodeći do masovne destrukcije Hawkinsa.

Foto: IMBD