Netflix objavio kada dolazi zadnja sezona 'Emily u Parizu'

Serija 'Emily u Parizu' će svoju šestu i posljednju sezonu na Netflixu početi prikazivati na Badnjak, a nova avantura glavnu junakinju odvodi u Grčku i Monako.

U službenom opisu stoji kako se Emily u šestoj sezoni suočava s ključnim odlukama koje će staviti na kušnju njezinu odanost. Kada je neočekivani sukobi na poslu i promjene u odnosima natjeraju da preispita gdje zapravo vidi svoju budućnost, morat će donijeti konačnu odluku između karijere, ljubavi i života koji je izgradila u Parizu.

Uz Lily Collins koja glumi Emily, u glumačkoj postavi su Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Minnie Driver i Paul Forman. Seriju je osmislio Darren Star, koji je ujedno izvršni producent.

Foto: Netflix

- Htio sam posljednja sezona bude najveće iskustvo 'Emily u Parizu' dosad. Ove smo sezone snimali na više lokacija, a Grčka je bila jedno od mjesta koje smo doista željeli prikazati na spektakularan način. To je dio europske fantazije – uvijek ste nadomak nekog drugog izvanrednog mjesta, druge kulture ili nove pustolovine. Želio sam publici pružiti iskustvo putovanja zajedno s Emily, barem preko ekrana - rekao je Star, a prenosi Variety.