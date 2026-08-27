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EMILY OPET ODLAZI IZ PARIZA

Netflix objavio kada dolazi zadnja sezona 'Emily u Parizu'

Piše Magdalena Mucić,
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Netflix objavio kada dolazi zadnja sezona 'Emily u Parizu'
Foto: Netflix
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Nova, i posljednja, avantura glavnu junakinju odvodi u Grčku i Monako.

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Serija 'Emily u Parizu' će svoju šestu i posljednju sezonu na Netflixu početi prikazivati na Badnjak, a nova avantura glavnu junakinju odvodi u Grčku i Monako.

U službenom opisu stoji kako se Emily u šestoj sezoni suočava s ključnim odlukama koje će staviti na kušnju njezinu odanost. Kada je neočekivani sukobi na poslu i promjene u odnosima natjeraju da preispita gdje zapravo vidi svoju budućnost, morat će donijeti konačnu odluku između karijere, ljubavi i života koji je izgradila u Parizu. 

Uz Lily Collins koja glumi Emily, u glumačkoj postavi su Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Minnie Driver i Paul Forman. Seriju je osmislio Darren Star, koji je ujedno izvršni producent.

Foto: Netflix

- Htio sam posljednja sezona bude najveće iskustvo 'Emily u Parizu' dosad. Ove smo sezone snimali na više lokacija, a Grčka je bila jedno od mjesta koje smo doista željeli prikazati na spektakularan način. To je dio europske fantazije – uvijek ste nadomak nekog drugog izvanrednog mjesta, druge kulture ili nove pustolovine. Želio sam publici pružiti iskustvo putovanja zajedno s Emily, barem preko ekrana - rekao je Star, a prenosi Variety. 

Foto: Netflix

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