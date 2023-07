Netflixov glumac o štrajku u Hollywoodu: 'Jedva prehranim obitelj, vozim Mazdu iz 2010.'

Glumac Luke Cook (36) poznat je po ulogama u Netflixovoj seriji 'The Chilling Adventures of Sabrina', seriji 'Dollface' koja se emitira na platformi Hulu, a utjelovio je i sporedne likove u još nekoliko filmova i serija. Ipak, otkrio je da zarađuje jedva dovoljno da bi prehranio svoju obitelj, piše Page Six.

- Vozim Mazdu iz 2010. Prije toga sam vozio Ford Taurus iz 2006. Većina glumaca ne zarađuje puno, zapravo ne zarađuju dovoljno da prežive pa se oslanjaju na poslove 'sa strane' - ispričao je glumac u TikTok videu u kojem je objasnio što za njega znači štrajk u Hollywoodu.

Naravno, naglasio je da ne govori o vodećim licima, već o glumcima koji igraju sporedne uloge i plaćeni su po epizodi. Otkrio je koliko je zaradio u seriji Dollface, u kojoj je glumio u četiri epizode.

- Plaćali su me 7.500 dolara, i to bez poreza, po epizodi. Od toga deset posto ide menadžeru, deset agentu i pet odvjetniku - otkrio je i dodao da su njegovo lice stavili na veliki plakat na jednoj od glavnih ulica u Los Angelesu, a za to nije dobio niti cent.

- Govorim o glumcima poput mene koji se oslanjaju na sporedne uloge kako bi opstali jer volimo raditi taj posao i spremni smo žrtvovati se - ispričao je.

Jedan od komentara na TikToku prozvao je Lukea istaknuvši činjenicu da je glumčev navodni net worth pet milijuna dolara, a on je odgovorio: 'Da je tako, sigurno se ne bih ustajao svako ujutro i držao satove fitnessa'.