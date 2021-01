Nakon što je glumica Milena Radulović (25) javno priznala kako ju je profesor glume Miroslav Mika Aleksić (68) silovao i zlostavljao, društvenim mrežama šire se brojne ispovijesti žena iz glumačkog svijeta sa sličnim iskustvima. Osim mnogobrojnih žena, javljaju se i muškarci koji su bili svjedoci neugodnih situacija i tretiranja žena kao seksualnih objekata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Oglasio se glumac Asim Ugljen (37) koji je na svom Facebook profilu podijelio jedno neugodno iskustvo sa seta.

- Jednom sam snimao scenu s kolegicom, scenu seksa. Nakon scene, izlazio sam van iz studija prema garderobi, kada sam vidio kolegu, kojeg u toj sceni naravno nema, kako stoji sa strane i gleda. Prišao mi je i pitao me: 'Jel' ti se dig**?' Mislio sam da me zaje***a. Nije me zaje****o. Počeo je govoriti kako bi se njemu di**, kako je pre***na pi**a, da bi se teško suzdržao, da kako se meni ne di**e, jesam li ja p**er? - započeo je Asim, a potom objasnio kako mu se taj događaj jako urezao u pamćenje.

Kolegi je glumac tada odgovorio kako njega i kolegicu plaćaju za intimne scene i da je to sve dio posla.

- Čitajući upise na 'Nisam tražila', shvaćam da stvarno nisam normalan. Meni je neugodno poljubiti partnericu u kadru, primiti je, baš zato da se ona niti u jednom trenu ne osjeti kao da koristim situaciju. A manijaci uništavaju te žene po setovima i scenama - napisao je glumac.

Dodao je i kako mu snimanje ljubavnih scena nikada nije bilo drago i zahvalio kolegicama koje su mu u trenutku snimanja eksplicitnih scena bile podrška.

Inače, Facebook grupu 'Nisam tražila' pokrenule su bivše studentice na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu Ana Tikvić, Nadine Mičić, Matea Mavrak i Asja Krsmanović. U toj grupi šire se brojne ispovijesti žena iz glumačkog svijeta sa sličnim iskustvima kao Milena.