Neukrotivi Let 3: U Hrvatskoj im nitko nije htio snimiti 1. album, a na ledu i buri su svirali goli

Let 3 nije osvojio samo Liverpool, nego i svijet. Danima im sa svih strana stižu čestitke, društvene mreže gore. Koliko moćnu pjesmu imaju, osim sjajnog prijama na pozornici Eurosonga, silne strke koju su izazvali u svim europskim medijima, potvrđuje i zanimanje europskih diskografa za naše Riječane. Samo koji dan prije finala Goran Lisica Fox (65) potegnuo je do Velike Britanije dogovarati buduće poslove oko Leta 3. Upravo on je uz njih od početaka, među prvima im je dao vjetar u leđa.